PS a Maďarská aliancia začali dialóg: Chcú priniesť politickú zmenu, nejde o predvolebnú koalíciu

Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Gubíka po spoločnom stredajšom rokovaní.

Cieľom je podľa Šimečku víťazstvo vo voľbách v roku 2027 a víťazstvo opozície. „Ja som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 1998, tak aj teraz súčasťou zmeny na Slovensku, politickej zmeny, musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia – strana Maďarská aliancia,“ vyhlásil Šimečka.

Gubík taktiež hovoril o potrebe zmeny v ďalších voľbách. „Občania Slovenska sa na Maďarskú alianciu k dosiahnutiu tejto zmeny môžu spoľahnúť,“ deklaroval. Obaja lídri zároveň poukázali na zhodu v „civilizačných hodnotách“. Dohodli sa, že budú medzi sebou hľadať spoločný postup v kľúčových témach. Diskusia sa sústredí na tri oblasti.

Tri dôležité oblasti

Prvou je ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska. Ako ďalšiu určili právny štát, spravodlivosť aj postavenie národnostných menšín na Slovensku. Treťou oblasťou má byť európska a zahraničná politika. „Vrátane bilaterálnych vzťahov Slovenska a Maďarska a perspektívy historického zmierenia medzi oboma krajinami,“ doplnil Šimečka.

Zároveň zdôraznil, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii. „Ide o oveľa väčšiu diskusiu o tom, ako priniesť zmenu, ako dosiahnuť, aby opozícia bola čo najsilnejšia,“ povedal. Nateraz je podľa Šimečku rozprávať sa o prípadných spájaniach sa strán na kandidátky do ďalších volieb predčasné. „Po komunálnych a župných voľbách alebo minimálne na prelome rokov už musíme mať v rámci opozície jasné, ako ideme do volieb,“ mieni.

Gubík deklaroval, že nateraz chcú presvedčiť voličov, že existuje jediná relevantná strana Maďarov. Na stredajšom rokovaní nepadlo podľa predsedov strán ani rozhodnutie vo veci prípadnej spolupráce v krajských voľbách.

Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
