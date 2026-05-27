Na opatreniach sa pracuje, tvrdí Saková: Nový ekonomický zákon je takmer hotový, musia ho ešte schváliť

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Zákon o prorastových opatreniach má byť hotový budúci týždeň.

Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády bude v legislatívnej forme prediskutovaný sociálnymi partnermi na tripartite. Uviedla to v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska (okres Košice-okolie) ministerka hospodárstva Denisa Saková za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (obaja Hlas-SD).

„Na opatreniach sa pracuje. Legislatívne zmeny budú v jednom zákone, budeme ho nazývať zákon o prorastových opatreniach. Plánujeme mať zákon hotový budúci týždeň. Samozrejme, pôjde na prerokovanie aj sociálnym partnerom na Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR, kde budú môcť sociálni partneri preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú na rokovanie vlády,“ spresnila Saková.

Druhý balík opatrení príde pri rozpočte na rok 2027

Pripomenula, že druhý balík prorastových opatrení s podstatným vplyvom na verejné financie bude témou v septembri, teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na rok 2027. Tomáš ako predseda HSR potvrdil Sakovej slová, že tripartita bude rokovať o balíku prorastových opatrení ešte predtým, než ho bude schvaľovať vláda.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Samotní sociálni partneri, teda zamestnávatelia a odborári, požiadali, aby tripartita rokovala o prorastových opatreniach už v legislatívnej podobe, nielen vo všeobecnej podobe. Takže na toto sa čaká a len čo už bude tento balík pripravený v legislatívnej podobe, najprv pôjde na tripartitu, až potom ho bude schvaľovať vláda,“ dodal minister práce.

Kaliňákov rezort má brzdiť podpis zmluvy s Pohodou. Rybníček chce odpovede, festival reaguje

