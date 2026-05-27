Speváčka Shakira prelomila mlčanie o rozchode: Veľmi ju to zasiahlo, na randenie ani nepomyslí

Svet ju pozná ako sebavedomú hviezdu, ktorá dokáže rozhýbať štadióny po celom svete, no za úsmevom a energiou sa skrýva aj žena, ktorá si prešla náročnými životnými chvíľami.
Shakira najnovšie otvorila svoju citlivejšiu stránku a prehovorila o tom, ako dnes vníma lásku, vzťahy a randenie po období, ktoré ju výrazne poznačilo, píše Daily Mirror. Speváčka priznala, že po všetkom, čím si prešla, sa jej pohľad na vzťahy zásadne zmenil. Namiesto hľadania nového partnerstva sa dnes viac sústredí na seba, svoje deti a stabilitu v každodennom živote. Láska tak momentálne nepatrí medzi jej priority a do jej života vstupuje oveľa opatrnejšie než kedysi.
Po náročnom období prišla zmena pohľadu
Shakira sa v rozhovore pre The Times vrátila k obdobiu, ktoré označila za jedno z najťažších. Práve tieto skúsenosti ju prinútili prehodnotiť, komu dôveruje a aký priestor dáva novým vzťahom. Kým v minulosti bola jej osobná stránka života často spájaná s verejnosťou, dnes volí opačný prístup – viac súkromia, menej otvorenosti a väčší dôraz na vlastný pokoj.
Umelkyňa naznačila, aký srdcervúci bol jej rozchod s Gerardom Piquém a opísala rozpad ich vzťahu ako “najtemnejší moment” svojho života. 49-ročná speváčka hitu Hips Don’t Lie od oznámenia konca 11-ročného vzťahu s bývalým futbalistom Barcelony v roku 2022 o detailoch svojho rozchodu do značnej miery mlčala. Pár má dvoch synov, 13-ročného Milana a 11-ročného Sashu.
Tentokrát neostala ticho a vyjadrila sa k zničujúcemu momentu, keď sa jej rodina rozpadla, k čomu dokonca došlo vtedy, keď skončil jej otec William Mebarak v nemocnici po ťažkom páde. “Prežívala som ten najtemnejší moment, keď som zažila rozpad mojej rodiny. Rodiny, o ktorej som snívala, že ju budem mať navždy,” povedala úprimne pre The Times.
Hoci jej vyhlásenie zdôrazňuje, aké hrozné bolo pre ňu toto obdobie, kolumbijská superstar to teraz vníma pozitívne a tvrdí, že ju táto skúsenosť posilnila. “Prešla som si toľkými bolesťami, ale vďaka nim som sa nepredvídaným spôsobom stala múdrejším človekom – alebo aspoň silnejším… Je fascinujúce uvedomiť si, akú vnútornú silu v sebe človek dokáže nájsť v každej životnej situácii,” dodala Shakira.
