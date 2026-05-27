Speváčka Shakira prelomila mlčanie o rozchode: Veľmi ju to zasiahlo, na randenie ani nepomyslí

Foto: SITA, Profimedia

Jana Petrejová
Po ťažkom období sa sústredí na niečo iné.

Svet ju pozná ako sebavedomú hviezdu, ktorá dokáže rozhýbať štadióny po celom svete, no za úsmevom a energiou sa skrýva aj žena, ktorá si prešla náročnými životnými chvíľami. 

Shakira najnovšie otvorila svoju citlivejšiu stránku a prehovorila o tom, ako dnes vníma lásku, vzťahy a randenie po období, ktoré ju výrazne poznačilo, píše Daily Mirror. Speváčka priznala, že po všetkom, čím si prešla, sa jej pohľad na vzťahy zásadne zmenil. Namiesto hľadania nového partnerstva sa dnes viac sústredí na seba, svoje deti a stabilitu v každodennom živote. Láska tak momentálne nepatrí medzi jej priority a do jej života vstupuje oveľa opatrnejšie než kedysi.

Foto: SITA

Po náročnom období prišla zmena pohľadu

Shakira sa v rozhovore pre The Times vrátila k obdobiu, ktoré označila za jedno z najťažších. Práve tieto skúsenosti ju prinútili prehodnotiť, komu dôveruje a aký priestor dáva novým vzťahom. Kým v minulosti bola jej osobná stránka života často spájaná s verejnosťou, dnes volí opačný prístup – viac súkromia, menej otvorenosti a väčší dôraz na vlastný pokoj.

Umelkyňa naznačila, aký srdcervúci bol jej rozchod s Gerardom Piquém a opísala rozpad ich vzťahu ako “najtemnejší moment” svojho života. 49-ročná speváčka hitu Hips Don’t Lie od oznámenia konca 11-ročného vzťahu s bývalým futbalistom Barcelony v roku 2022 o detailoch svojho rozchodu do značnej miery mlčala. Pár má dvoch synov, 13-ročného Milana a 11-ročného Sashu.

Foto: Profimedia

Tentokrát neostala ticho a vyjadrila sa k zničujúcemu momentu, keď sa jej rodina rozpadla, k čomu dokonca došlo vtedy, keď skončil jej otec William Mebarak v nemocnici po ťažkom páde. “Prežívala som ten najtemnejší moment, keď som zažila rozpad mojej rodiny. Rodiny, o ktorej som snívala, že ju budem mať navždy,” povedala úprimne pre The Times.

Hoci jej vyhlásenie zdôrazňuje, aké hrozné bolo pre ňu toto obdobie, kolumbijská superstar to teraz vníma pozitívne a tvrdí, že ju táto skúsenosť posilnila. “Prešla som si toľkými bolesťami, ale vďaka nim som sa nepredvídaným spôsobom stala múdrejším človekom – alebo aspoň silnejším… Je fascinujúce uvedomiť si, akú vnútornú silu v sebe človek dokáže nájsť v každej životnej situácii,” dodala Shakira.

Čo je teraz jej prioritou v živote?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac