Karin Haydu priznala rebelskú minulosť: Zničila školský majetok a zbila spolužiaka 

Navonok pôsobí vždy usmiato, energicky a sebavedomo. Karin Haydu patrí medzi ženy, ktoré si mnohí spájajú s pozitívnou náladou, humorom a dlhoročným pôsobením v šoubiznise. O to väčším prekvapením bolo, keď prehovorila o školských časoch a o tom, že rozhodne nebola tichou šedou myškou.
Herečka Karin Haydu sa rozhodla pre Šarm poodhaliť aj svoju menej známu stránku života a spomenula nepríjemný incident, ktorý sa skončil bolestivým zranením a vyrazenými zubmi.
Mala vzťah k učeniu aj obľúbeným pedagógom
Na staré časy, keď bola školáčkou, spomína veľmi rada. Podľa jej slov to boli bezstarostné roky. “Pribúdali kamaráti, začala som chodiť na rôzne zaujímavé krúžky a viac cestovať,” uviedla Karin a dodala, že mala taktiež šťastie na učiteľov. Doteraz si pamätá dokonca aj na jednu učiteľku zo škôlky.
Charizmatická brunetka mala veľmi dobré vzťahy s pedagógmi. “Aj na strednej škole, s pánom Ivanom Letkom na vysokej, taktiež s Emilom Horváthom. Na týchto mojich pedagógov veľmi rada, s láskou, spomínam,” priznala herečka, ktorá označila Emila Horvátha za veľmi múdreho, slušného a rozhľadeného muža.
Hoci nebola bifľoškou, na druhej strane, bola zodpovednejšia. Ak ju niečo zaujalo, naučila sa to hlbšie, než bolo treba. “Vždy som mala farebné zošity, nadpis bol jednou farbou, podnadpis bol inou. Všetko som mala pekne. Moje zošity sa xeroxovali a posúvali spolužiakom ďalej. Niektorí, keď si robili svoje poznámky, tak ich neradi posúvali. Ja som nebola taká,” priznala Karin, ktorej niektoré zošity vraj dodnes kolujú po škole.
