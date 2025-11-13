Atentátnik Cintula sa odvolal: Rozsudok označil za nespravodlivý. Nepáči sa mu ani označenie činu za terorizmus

Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát Igora Králika v októbri odsúdil za terorizmus na 21 rokov. Informoval o tom Denník N.
Prípadom sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.
„Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alyasry potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá,“ pripomenul Denník N.
Cintula vinu nepoprel
Doplnil, že 72-ročný Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa. „Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie,“ dodal Denník N.
