Atentátnik Cintula sa odvolal: Rozsudok označil za nespravodlivý. Nepáči sa mu ani označenie činu za terorizmus

Foto: TASR - Ján Krošlák

Martin Cucík
SITA
Atentát na Roberta Fica
Juraj Cintula sa odvolal proti rozsudku súdu, označil ho za nespravodlivý.

Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát Igora Králika v októbri odsúdil za terorizmus na 21 rokov. Informoval o tom Denník N.

Prípadom sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.

Viac z témy Atentát na Roberta Fica:
1.
Fico o rozsudku Cintulu: Odpustil som mu, no jeho učitelia vykrikujú na námestiach. Varoval aj pred ďalšou obeťou
2.
Bol to hrozný čin, no pravda vyšla najavo: Šimečka reaguje na rozsudok Juraja Cintulu, hovorí o zneužívaní tragédie politikmi
3.
Cintula je vinný z teroristického útoku spáchanom na chránenej osobe. Dostáva 21 rokov
Zobraziť všetky články (176)

Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alyasry potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá,“ pripomenul Denník N.

Cintula vinu nepoprel

Doplnil, že 72-ročný Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa. „Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie,“ dodal Denník N.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac