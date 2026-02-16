Tri medvieďatá, ktorým zastrelili matku, sú na tom zle: Ujala sa ich bojnická ZOO

Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PPZ) sa zaoberá nedeľným (15. 2.) útokom medvedice na dvoch mužov pri Ružomberku, pri ktorom mali zviera zastreliť krátkymi guľovými zbraňami. ZOO v Bojniciach informovala, že sa ujala troch mláďat, ktoré po nej ostali.
„Dnes boli do našej rehabilitačnej stanice prijaté tri približne jednomesačné mláďatá medveďa hnedého. Sirotami sa stali po usmrtení ich matky v okolí Ružomberka. Priviezli ich zamestnanci NP Veľká Fatra,“ informuje zoologická záhrada. Vstupné vyšetrenia ukázali, že mláďatá sú dehydrované a ich váha je veľmi nízka. V takom veku sú odkázané na neustálu starostlivosť svojej matky.
Budúcnosť mláďat je otázna
Samček, ktorý je na tom najhoršie, musel byť ihneď prevezený na veterinárnu kliniku. V rehabilitačnej stanici ošetrovatelia začali intenzívny 24-hodinový program starostlivosti. „Mláďatá budú kŕmené špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny, vrátane nočných hodín. Súbežne prebieha ich postupná rehydratácia a dôsledné sledovanie zdravotného stavu,“ vysvetľuje ZOO.
Ide o prvý prípad, kedy rehabilitačná stanica prijala také mladé mláďatá a najbližšie dni budú rozhodujúce. Je však odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sa ich podarilo stabilizovať. Je otázne, či sa niekedy budú môcť vrátiť do voľnej prírody. Pri takých malých mláďatách je to zriedkavé.
