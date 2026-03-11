Nízke alebo žiadne zhodnotenie: Finančník reaguje na štátne dlhopisy, ktoré vyvolali ošiaľ

Minulý rok sa po štátnych dlhopisoch takpovediac len tak zaprášilo. Tento rok sa opäť vypredali ako teplé rožky. Odborníka na financie sme sa opýtali, či ľudia urobili dobrý krok, keď sa do nich rozhodli investovať.
Štátne dlhopisy sa rýchlo rozchytali
Ako sme vás informovali, minulý, ale aj tento rok bol o štátne dlhopisy veľký záujem. A to dokonca taký, že vláda minulý rok ponuku navyšovala. 2. marca 2026 bol opäť spustený predaj dvoch nových emisií, a to Investor II a Patriot II.
Prvý z nich je dvojročný dlhopis s ročným výnosom 2,7 percenta, druhý má štvorročnú splatnosť a úrok 3 percentá ročne. Minimálna investícia je tisíc eur, pričom nakupovať bolo možné v násobkoch tejto sumy.
Oplatilo sa do nich investovať?
„Štátne dlhopisy umožňujú získať finančné prostriedky na financovanie potrieb štátu a pre investorov zároveň môžu predstavovať určitú mieru istoty a predvídateľnosti. Každý investor, ktorý takúto formu investovania využije, by si mal ale položiť otázku, či je ponúkaný výnos dostatočne vysoký, aby pokryl infláciu, ktorú máme momentálne jednu z najvyšších v Eurozóne,“ reaguje odborník na financie Ing. Martin Šuba.
„Ak by sme zohľadnili infláciu, môže to znamenať, že zhodnotenie našich úspor vďaka štátnym dlhopisom bude len minimálne, prípadne žiadne. Na mieste je taktiež otázka, či dané peniaze nebudem potrebovať počas doby trvania investície,“ dodáva.
