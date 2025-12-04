Investovať sa dá, aj keď vám mesačne ostane len 20 eur: Odborník na financie radí, ako znásobiť svoj majetok

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Je investovanie naozaj pre každého?

Nejeden Slovák si v posledných rokoch musel poriadne utiahnuť opasok. Potraviny sú čoraz drahšie a zvládanie bežných každodenných nákladov náročnejšie. Podľa odborníka na financie ale investovanie nie je len pre bohatých, zvládnete ho aj v prípade, ak vám na účte ostáva na konci mesiaca zopár eur.

Budúci rok bude neľahký

Aj odborník na financie Ing. Martin Šuba priznáva, že budúci rok bude pre peňaženky Slovákov neľahký. „Bude to spôsobené konsolidačnými opatreniami a vyššími daňami, rastúcimi cenami potravín a energií, prípadne končiacou podporou štátu k splátkam hypoték. Napriek rastúcim výdavkom sa domácnosti aj jednotlivci snažia mesačne niečo ušetriť,“ dozvedáme sa.

Neraz sa ľudia sťažujú, že z toho, čo zarobia, ledva dokážu vyžiť a na investovanie im jednoducho neostávajú financie. „Pokiaľ nám zostáva v rodinnom rozpočte len menšia čiastka na sporenie, napríklad 20 eur mesačne, aj s ňou sa pravidelným investovaním dajú dosiahnuť pri dlhšom časovom horizonte zaujímavé výsledky. Ak budem investovať 20 eur mesačne do akciových ETF fondov s priemerným ročným výnosom 9 %, za 15 rokov viem nasporiť čiastku na úrovni 7 300 eur,“ vysvetlil pre interez Ing. Šuba.

Takto viete svoj majetok znásobiť

Dodáva, že vklad sa počas 15 rokov zdvojnásobí. „Ak by som začal investovať 20 eur mesačne pri narodení dieťaťa a budem tak robiť pravidelne až do jeho 25. roku, teda do momentu, kým skončí vysokú školu, môžem dieťaťu nasporiť sumu 21 000 eur. Pričom vklad za celé obdobie by bol 6 000 eur, to znamená, že sa viac ako strojnásobí.“

Odborník na financie vysvetľuje, že toto je len jeden z príkladov z praxe. Netreba zúfať, ak človeku z výplaty ostáva len malá čiastka. Stačí investovať bezpečne a rozumne a v priebehu rokov dokážete postupne vybudovať majetok pre seba a svoje deti.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
