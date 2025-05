So Stredozemným morom sa deje niečo zlé: Hovorí sa o bode zlomu, ktorý už nemožno ignorovať

Z vody, ktorá roky pôsobila ako synonymum leta a oddychu, sa v priebehu pár rokov stalo teplotné epicentrum klimatickej krízy. Stredozemné more sa otepľuje rýchlejšie, než vedci predpokladali, a dôsledky tohto trendu už cíti nielen príroda, ale aj milióny ľudí žijúcich v okolí.

Rok 2024 priniesol nové maximum. Povrchová teplota Stredozemného mora bola miestami vyššia až o dva stupne oproti dlhodobému priemeru. Ide o prudké zmeny, ktoré sa už nedajú pripísať len prirodzeným výkyvom. Ako informuje Copernicus, vedci upozorňujú, že teplota mora je vyššia, než bola aj počas predchádzajúcich najsilnejších rokov ovplyvnených javom El Niño.

Aj po jeho odznení však more ostáva abnormálne teplé. To naznačuje, že sa nachádzame v stave, ktorý prestáva byť výnimkou a stáva sa novým štandardom.

Pod vodou sa mení celý ekosystém

Čím je voda teplejšia, tým viac sa z nej vyparuje. A čím viac je v ovzduší vlhkosti, tým väčšia je pravdepodobnosť silných búrok, prívalových dažďov a povodní. Tento jav sa potvrdil aj počas uplynulého roka, región Stredomoria zažil sériu výnimočných zrážok, ktoré spôsobili rozsiahle škody. Je to kruh, ktorý sa posilňuje: teplejšie more znamená viac pary, para zadržiava teplo a to následne ešte viac otepľuje more. Tento proces sa zrýchľuje a príroda naň nestíha reagovať.

Oceány absorbujú väčšinu tepla, ktoré sa hromadí v atmosfére. Stredozemné more na to dopláca zmenami, ktoré sú čoraz výraznejšie. Mnohé druhy rýb sa presúvajú do chladnejších oblastí, čo ovplyvňuje lokálny rybolov a znižuje biodiverzitu. V niektorých častiach mora vedci zaznamenali aj blednutie koralov, jav, ktorý býval typický pre tropické oblasti, no dnes je realitou aj v Európe.

Dôsledky pociťujeme aj na súši

Zmeny v mori sa neodohrávajú izolovane. Teplejšie vody ovplyvňujú aj vzdušné prúdenie, vznik búrok, množstvo zrážok, či trvanie sucha. Prímorské oblasti čelili v roku 2024 nielen extrémnym lejakom, ale aj dlhším obdobiam sucha a výkyvom počasia, ktoré komplikovali poľnohospodárstvo, turizmus a každodenný život.

To, čo sa deje v Stredozemnom mori, už nie je vzdialený scenár, ktorý sa možno raz naplní. Deje sa to teraz, a je to jasný signál, že klimatická zmena je reálna, viditeľná a čoraz nebezpečnejšia. Ak sa nič nezmení, tieto extrémy budú častejšie a výraznejšie. A región, ktorý bol po desaťročia symbolom dovoleniek, stability a mierneho podnebia, sa môže stať jednou z najviac ohrozených oblastí v Európe.