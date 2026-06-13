Zomrela jedna z najvplyvnejších osobností moderného umenia, David Hockney. Mal 88 rokov

Umelec David Hockney

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Umelecký svet je v smútku.

Jeho diela tu zostanú navždy s nami. Svet obletela správa o úmrtí výtvarníka Davida Hockneyho. Britské umenie prišlo o svojho velikána. 

Vo veku 88 rokov zomrel britský výtvarník a fotograf David Hockney, ktorý bol jednou z najvplyvnejších osobností moderného umenia. Hockneyho tlačová tajomníčka uviedla, že umelec „zomrel pokojne“ vo štvrtok večer vo svojom dome v Londýne.

Tvoril a experimentoval až do konca života

Hockney, pre ktorého obrazy boli typické žiarivé farby a originálny pohľad na svet, sa stal populárnym v 60. rokoch 20. storočia. Počas sedem desaťročí trvajúcej kariéry sa presadil ako uznávaný maliar a kresliar. Tvoril, experimentoval a vystavoval prakticky až do konca života.

Bol známy nielen portrétmi, ale aj experimentovaním s grafikou, fotografiou, scénografiou a novými technológiami. Po uvedení tabletov iPad na trh ich začal využívať pri tvorbe a spolupracoval aj na vývoji špecializovaných aplikácií.

Hockneyho umenie môžete obdivovať v Londýne

Jeho diela sú v súčasnosti vystavené v Serpentine Gallery v Londýne. Pripravovali sa aj ďalšie projekty v londýnskej galérii Tate Britain a v Munch Museum v Osle.

Riaditeľ Tate Britain Alex Farquharson uviedol, že galéria zrealizuje dva projekty plánované na budúci rok vrátane veľkej retrospektívy Hockneyho tvorby.

Umelec David Hockney
Foto: Profimedia

Britské umenie prišlo o svojho velikána

Britský historik umenia Richard Morris napísal, že umelcovým veľkým úspechom bolo, že „dokázal vytvoriť dojem, akoby vážne maliarstvo bolo jednoduché“. Dodal, že britské umenie stratilo svojho velikána.

Aj parížske Centre Pompidou, s ktorým Hockney spolupracoval na významných výstavách v rokoch 1999 a 2017, vyzdvihlo jeho tvorivú energiu a schopnosť neustále prichádzať s novými nápadmi.

Výtvarník si celý život zachoval svoj typický yorkshirský prízvuk a bolo o ňom známe, že je tuhý fajčiar. Ako poznamenala jeho hovorkyňa: „Fajčil až do konca.“

Počas celej svojej kariéry sa Hockney tešil aj z finančného úspechu svojich diel. V novembri 2018 sa jeho obraz Portrét umelca (bazén s dvoma postavami) stal najdrahším dielom žijúceho umelca, keď sa na aukcii predal za 90 miliónov dolárov (takmer 78 miliónov eur). O rok neskôr tento rekord prekonalo dielo Rabbit (Králik) od Jeffa Koonsa.

Smutné úmrtie dvoch Slovákov

Koncom týždňa sa objavila aj ďalšia mimoriadne smutná správa. Dvoch Slovákov postihla v Írsku obrovská tragédia. Mladý pár mal iba pár dní po svadbe, keď najprv zomrel jeden z nich a o niekoľko dní nato aj druhý. Na ich pohreb sa neskôr spravila zbierka.

Adam (23) a Tomáš (25) začali spolu bývať v ich spoločnom dome v malom írskom meste Carrick-on-Suir minulý rok a zosobášili sa len mesiac pred tragickou udalosťou. Adam zomrel v utorok 2. júna večer a v piatok 5. júna skonal Tomáš. Dvojica pochádzala z Malaciek a Partizánskeho.

V zbierke na ich pohreb sa vyzbieralo vyše 12-tisíc eur

“Budú veľmi chýbať svojim milujúcim rodinám, Adamovým rodičom Petrovi a Ľubici, bratovi Samuelovi, sestre Eve, starým rodičom, tetám a strýkom, Tomášovým starým rodičom Jozefe a Milanovi, krstnej mame Kataríne, bratrancom Michalovi a Danielke, tetám a strýkom, širšej rodine, kolegom z práce a mnohým priateľom,” napísala pohrebná služba. Pohreb sa konal tento utorok.

Na ich pohreb sa konala zbierka, v ktorej sa napokon vyzbieralo vyše 12-tisíc eur. “Zbieram finančné prostriedky na spoločný pohreb môjho synovca Adama Henčeka a jeho manžela Tomáša Feullera, ktorí tragicky zomreli 2. 6. 2026, respektíve 5. 6. 2026. Veľmi by sme ocenili akékoľvek dary, ktoré by pomohli financovať pohreb a kremáciu novomanželov,“ uviedla v popise zbierky príbuzná.

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