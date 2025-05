Matovičovci majú pre Šimkovičovú tvrdý odkaz: Slovensku vraj hrozí tento čierny scenár, voľba sa zmenila na frašku

Rada Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) dnes vypočuje kandidátov a následne zvolí generálneho riaditeľa STVR. Meno nového šéfa verejnoprávnej televízie a rozhlasu by malo byť známe popoludní. Opozícia samotnú voľbu kritizuje.

Ako uviedlo dnes na brífingu pred Slovenským rozhlasom hnutie Slovensko, voľba generálneho riaditeľa STVR sa zmenila na frašku. Na vypočutie kandidátov nemali umožnený vstup ani médiá, ani verejnosť. Kandidáti na šéfa STVR by mali podľa poslanca parlamentu Gábora Grendela v prvom rade dokázať, že sú odborne zdatní a politicky nezávislí.

„Ako inak by mohli kandidáti verejnosť presvedčiť o svojej nezávislosti a odbornej pripravenosti ako tak, že na verejnom vypočutí by boli schopní zodpovedať aj nepríjemné otázky. To, že Rada STVR znemožnila verejnosti klásť otázky, dokázala, že tu ide o obyčajnú frašku a o všetkom je vopred rozhodnuté,“ uviedol.

Ľudia sa vraj majú horšie

Podľa neho je len krok od toho, aby sa verejnoprávne médium zmenilo na médium stranícke, slúžiace Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strane. Rokovanie Rady možno sledovať online na webovom sídle STVR. „Dnes sa dokoná dielo, ktoré si pripravili vládni politici na čele s Dankom, Ficom a Pellegrinim, ktorí sa rozhodli uniesť verejnoprávnu televíziu,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Poukázal na to, že o novom šéfovi STVR budú rozhodovať ľudia ako David Lindtner, „Ficov človek, ktorý je namočený v kauzách“, alebo Lukáš Machala, pravá ruka ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), ktorý riadi rezort kultúry. „Tí si dnes vyberú človeka, ktorý bude lojálne slúžiť vládnej garnitúre,“ hovorí Šipoš.

STVR sa podľa neho zmení na propagandistické médium, ako to vidíme v nedemokratických režimoch. „Toto je model, ktorý je nastavený napríklad v Ruskej federácii, Bielorusku, Číne. Fico si chodí do Ruska za Putinom pre noty, aby presne vedel krok po kroku ovládnuť celú krajinu,“ tvrdí Šipoš. V štátom ovládnutej STVR sa bude podľa neho prezentovať, ako vláda všetko zvládla a ako sa na Slovensku žije ako vo Švajčiarsku.

„Ale realita je úplne iná. Ľudia na Slovensku sa majú horšie, všetko je drahšie, mladí ľudia utekajú preč a krajina sa Ficovi rozpadá pod rukami,“ povedal Šipoš. Poslanec Rastislav Krátky poukázal na to, že Slovensko sa za Ficovej vlády prepadlo v rebríčku slobody médií o 21 miest.

Na pozíciu generálneho riaditeľa STVR kandiduje pätica uchádzačov – Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Majer a Igor Slanina.