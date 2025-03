Smrť Petra Kučeru zasiahla mnohých divákov Dunaja. S týmto však nerátali, svojej Kláre venoval dojímavý odkaz

Úspešná sága, ktorá si získala obľubu u mnohých divákov, nemá núdzu o prekvapivé zvraty, nečakané situácie a gradujúci dej. S čím sa však mnohí nevedeli zmieriť, bol odchod Petra Kučeru, s ktorým rozhodne nerátali. Stačil jeden výstrel zo zbrane Waltera Klausa a jeho osud bol spečatený. Podľahol zraneniam a jeho smrť bola pre rodinu, blízkych, a tiež pre Kláru mimoriadne bolestivá.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Oplakali ho nielen diváci Dunaja, k vašim službám, ale aj jeho predstaviteľ Marek Rozkoš bol „mimo“ a ako priznal pre Markízu, zo seriálu sa mu odchádzalo veľmi ťažko. Išlo o jeho seriálovú prvotinu a ľudí, ktorí na ňom pracovali, mal veľmi rád. Odvtedy však ubehol nejaký čas, herec sa z toho stihol otriasť a hoci má toho veľmi veľa, občas si seriál pozrie, aby vedel, čo sa aktuálne deje a ako pokračujú osudy jednotlivých postáv, priznal na otváracej párty Let’s Dance v rozhovore pre Plus Jeden Deň.

„Niekedy, keď zahliadnem nejaké upútavky alebo krátke úryvky na internete, tak si ich pozriem, aby som plus-mínus bol ešte v obraze, že kto, kde, čo a ako,“ povedal herec. Jeho odchod z Dunaja poznačil hlavne mnohé diváčky. A dvojnásobne jeho seriálovú Kláru, ktorú hrá Kristína Svarinská.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Plus JEDEN DEŇ (@plusjedenden)

Aké slová jej venoval?

A hoci sa skloňovalo hercovo meno v súvislosti s návratom do deja, ako naznačil Mediaboom, nakoniec sa tak neudialo. Herec Marek Rozkoš ako Peter venoval Kláre dojímavý odkaz zo „záhrobia“. Tej totiž do života vstúpil nový muž a Peter nie je proti. Dokonca by podľa neho mala dať láske druhú šancu. „Nemala by byť sama, mala by byť šťastná. Ak má byť šťastná s Lukášom, tak nech je,“ dal seriálový Peter „zelenú“ svojej Kláre.

Tá však zatiaľ Lukášovu náklonnosť odmieta a hoci mnohí diváci tomuto páru fandia, situácia v Dunaji, k vašim službám sa naďalej komplikuje.