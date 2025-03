Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, aké sú jej najväčšie sny v živote. Jej odpoveď všetkých odrovná

Mamička adoptívneho syna otvorila zaujímavú tému, ktorá sa týka snívania a túžob. Zatiaľ čo mnohí iní majú sny, chcú dosiahnuť určité veci vo svojom živote a neustále majú hlavu v oblakoch, zdá sa, že obľúbená moderátorka je skôr realistka s nohami na zemi. Možno povedať, že uvažuje triezvo, nad jej slovami sa s veľkou pravdepodobnosťou ostatní pozastavia a priznajú, že nehovorí úplne zle.

Kým pred 20 rokmi robila známa moderátorka rozhovory s účastníčkou SuperStar Martinou Schindlerovou, ktorú okrem iných sprevádzala celou šou, nedávno si obe vymenili úlohy. Speváčka sa ocitla na opačnej strane ako moderátorka Hitparády Top10, ktorá si do svojej relácie pozvala výnimočného hosťa Adelu Vinczeovú. Tá prezradila v rozhovore aj to, či sa oplatí v živote snívať.

Život je niekedy lepší ako sny

Spočiatku bola pozornosť venovaná dokonalému partnerovi, po ktorom túžia mnohé ženy. Píšu si zoznamy jeho vlastností, aké by mal mať a dúfajú, že takého jedného dňa stretnú. „Ja si myslím, že vždy máme dokonalého partnera. My dve sme sa o tom veľakrát rozprávali, že nech sa nám zdá byť akýkoľvek, vždy máme toho ideálneho na mieru, ktorý nás má naučiť to, čo nás má naučiť, takže každý partner je ideálny,“ uviedla Adela, podľa ktorej je dokonalosť pojem, ktorý sa nedá definovať.

Následne obe rozprúdili diskusiu všeobecne o túžbach v živote, ku ktorej sa vyjadrila hlavne mama adoptívneho syna Maxíka. Ako ďalej pokračovala, pri snívaní sa v hlave príliš obmedzujeme, a že ten reálny život je niekedy lepší a človek ho potrebuje viac ako nejaké sny. „Zároveň, aj keď snívame, sa nám to vlastne aj môže splniť, ale vždy len na základe tej úrovne, v ktorej sme. Poviem to tak hrubo, že keď niekto túži po tom, že by chcel byť na titulke časopisu, tak keď je v nejakej svojej nízkej úrovni a nemá úplne spracované veci v živote, tak možno niečo vyvedie a zrazu bude na titulke časopisu, ja neviem, ako hľadaná osoba,“ doplnila.

Vzápätí ju doplnila Martina a dala vedieť, o čom to celé vlastne je. „A potom sa bude čudovať… A pritom si to sám vypýtal,“ poznamenala speváčka. Hovorí sa, že človek by si mal dávať pozor na to, čo si naozaj želá. V opačnom prípade sa mu to môže splniť, no bude to vyzerať celkom inak, ako pôvodne chcel. Správne prianie je vraj základom. No ako naznačila Adela, treba byť na to pripravený.

