Sme ďalším cieľom Ruska, tvrdí generálny tajomník NATO Rutte. Krajiny vyzval na posilnenie obrany

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
Vojna na Ukrajine
Rutte tvrdí, že konflikt je "za našimi dverami".

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok vyzval aliančných spojencov zintenzívniť úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mohla „dosiahnuť rozsah, aký zažili naši starí a prastarí rodičia“.

Píše o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa Rutteho príliš veľa spojencov v NATO necíti naliehavosť ruskej hrozby v Európe a mali by urýchlene navýšiť svoje výdavky na obranu. Generálny tajomník tvrdí, že cieľom je zamedziť vojne v rozsahu, aký naposledy zažili predchádzajúce generácie.

„Sme ďalším cieľom Ruska. Bojím sa, že príliš mnoho ľudí je potichu samoľúbych. Príliš veľa ľudí necíti naliehavosť. A príliš veľa ľudí verí, že čas je na našej strane. Nie je. Čas konať je teraz,“ povedal Rutte v Berlíne.

„Konflikt je za našimi dverami. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy. My musíme byť pripravení. Rusko môže byť pripravené použiť vojenskú silu proti NATO v najbližších piatich rokoch,“ dodal generálny tajomník.

