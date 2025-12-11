So Spider-Manom je koniec, hovoria ľudia: Zendaya sa „zasnúbila“ s Robertom Pattinsonom, nič iné sa nerieši

Zendaya a Robert Pattinson sa v roku 2026 objavia nie v jednom, ale hneď v troch pripravovaných snímkach: v tretej časti Duny, filmovom spracovaní starovekej epickej básne Odyssea a v pripravovanej romantickej komédii The Drama… Čo znamená, že spolu museli tráviť pomerne veľa času.
Napriek tomu si to fanúšikovia doposiaľ nepospájali so žiadnymi špekuláciami. Všetci predsa dobre vieme, že Zendaya tvorí celebritný párik s hereckým kolegom Tomom Hollandom.
Keď sa však objavila nová fotografia, na ktorej sa Zendaya pýši zásnubným prsteňom po boku Roberta Pattinsona, internet zaplavila lavína reakcií.
Zendaya sa pýši prsteňom a ľudia sú zmätení
