Ukrajina má dôvod na radosť, štáty EÚ schválili začatie prístupových rokovaní. Zelenskyj hovorí o významnej podpore

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vlajka EÚ

Foto: TASR - Slavomír Gregorík / Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Prvé sa uskutoční už v pondelok.

Členské štáty Európskej únie dali zelenú začatiu prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou a Moldavskom. Ich prvá fáza sa uskutoční už začiatkom budúceho týždňa. 

Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie (EÚ) sa v piatok dohodli, že posunú vpred prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Prvá fáza týchto rokovaní sa začne v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Obe krajiny preukázali snahu a odhodlanie dodržiavať európske hodnoty, uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu

„Ako už dlhodobo vyzýval Európsky parlament, členské štáty dali zelenú začatiu prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou a Moldavskom,“ napísala na sieti X predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.

„Otvorenie prvých kapitol týkajúcich sa demokracie, spravodlivosti a právneho štátu potvrdzuje reformné snahy oboch krajín a ich odhodlanie dodržiavať európske hodnoty. A to všetko v čase ruskej agresie, hrozieb a zastrašovania, ktorým čelia,“ konštatovala. Rozširovanie EÚ je podľa jej slov najsilnejším geopolitickým nástrojom a Ukrajina s Moldavskom patria do Európy.

Predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom vyhlásení potvrdili, že všetky členské štáty súhlasili s otvorením prvého prístupového „klastra“ s Kyjevom a Kišiňovom. „Je to uznanie odhodlania, odvahy a tvrdej práce, ktoré obe krajiny preukázali pri presadzovaní reforiem aj napriek obrovským výzvam,“ uviedli.

Zelenskyj hovorí o významnej politickej a morálnej podpore

Na prvej medzivládnej konferencii v pondelok otvoria klaster o základoch – „chrbticu prístupového procesu“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X napísal, že otvorenie prvého klastra je „významnou politickou a morálnou podporou“ pre jeho krajinu a jej ľud.

Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

Rozhodnutie privítala aj prezidentka Maia Sanduová, podľa ktorej je Moldavsko pripravené na otvorenie všetkých klastrov. „Urobili sme svoju prácu a budeme pokračovať v reformách,“ napísala na X.

Obe krajiny požiadali o členstvo ešte v roku 2022

Moldavsko požiadalo o členstvo v EÚ v marci 2022 a v júni získalo štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa formálne začali o približne dva roky neskôr.

Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý proces, ktorý zvyčajne trvá roky.

Išlo však najmä o symbolický krok. Skutočné začatie procesu totiž odvtedy blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, pripomenula AFP. Komplikoval tým aj prístupový proces Moldavska, ktorý pokračuje súbežne so žiadosťou Ukrajiny.

Nový maďarský premiér Péter Magyar v apríli avizoval, že nebude brániť pokroku v prístupovom procese Ukrajiny, hneď ako sa vyriešia otvorené otázky medzi Budapešťou a Kyjevom. K zlomu podľa AFP došlo pred týždňom, keď oznámil historickú dohodu o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.

Agentúra Reuters objasňuje, že kandidátske krajiny v prístupovom procese rokujú o „kapitolách“ politiky, ktoré sú zoskupené do šiestich tematických klastrov. Tie pokrývajú viaceré oblasti vrátane základných práv, vonkajších vzťahov a vnútorného trhu.

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