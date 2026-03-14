Slovensko od požiadavky ustúpilo. Štáty EÚ súhlasili s predĺžením sankcií pre ruskú vojnu na Ukrajine

Jakub Baláž
TASR
Krajiny ako Maďarsko a Slovensko už v minulosti viackrát pohrozili zablokovaním predĺženia týchto sankcií.

Členské štáty Európskej únie v sobotu v Bruseli schválili predĺženie sankcií voči viac než 2 600 jednotlivcom a subjektom zodpovedným za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Vo vyhlásení to oznámila Rada EÚ s tým, že sankcie boli predĺžené o ďalších šesť mesiacov, teda do 15. septembra. Pôvodná platnosť reštriktívnych opatrení mala vypršať v nedeľu, informuje TASR.

V rámci preskúmania sankcií Rada EÚ tiež rozhodla, že neobnoví zaradenie dvoch jednotlivcov na zoznam a vyradí z neho päť zosnulých osôb,“ uvádza sa vo vyhlásení. Mená týchto osôb zatiaľ neboli zverejnené.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Občania sa sťažujú na výpadky internetu: Poslanec chce vrátiť telefónne búdky, ľudia v Rusku by zostali v spojení
2.
Raketa Iskander zasiahla autobus na Ukrajine: Hlásia obete, cieľom boli znovu civilisti
3.
Slovensko sa má opäť vyhrážať zablokovaním ruských sankcií: Máme vraj podmienku a podporuje nás aj Maďarsko
Zobraziť všetky články (1663)

Portál Euractiv.com v piatok s odvolaním sa na troch diplomatov EÚ uviedol, že Slovensko s podporou Maďarska hrozilo zablokovaním predĺženia sankcií, ak nebudú zo zoznamu vyradení ruskí oligarchovia Michail Fridman a Ališer Usmanov. Informáciu predtým priniesli aj stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) a web EUobserver. Za vyškrtnutie Usmanova zo zoznamu podľa zdrojov denníka Financial Times loboval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo štvrtok poznamenal, že SR podporuje diskusie o vyradení týchto osôb. Podľa jeho slov o ich vyškrtnutí rokovali viaceré krajiny a diskusia sa týkala aj ďalších mien.

Reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz cestovania do EÚ, zmrazenie aktív a zákaz sprístupnenia finančných prostriedkov či iných hospodárskych zdrojov osobám a subjektom zaradeným na sankčný zoznam. Figuruje na ňom aj ruský prezident Vladimir Putin, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč či členovia ruskej Štátnej dumy a justície.

Agentúry AFP a DPA však s odkazom na svoje zdroje v sobotu poobede uviedli, že Slovensko od svojej požiadavky ustúpilo a dvaja ruskí oligarchovia zostanú na sankčnom zozname aj naďalej. Sankcie voči osobám a subjektom sa predlžujú každých šesť mesiacov. Na ich obnovenie je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov Únie.

20. balík blokuje Maďarsko

Krajiny ako Maďarsko a Slovensko už v minulosti viackrát pohrozili zablokovaním predĺženia týchto sankcií. Viaceré členské štáty preto vyzývajú, aby sa zoznam, ktorý vznikol po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, obnovoval len raz ročne.

Foto: SITA/AP

V marci 2024 bol na základe naliehania Bratislavy zo sankčného zoznamu vyradený slovenský občan Jozef Hambálek. O rok neskôr bola po tlaku Budapešti zasa vyškrtnutá aj sestra Usmanova spolu s ďalšími ruskými predstaviteľmi.

EÚ v súčasnosti rokuje aj o navrhovanom 20. balíku sankcií proti Rusku, pričom prijať ho chcela do štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára). Nový súbor reštriktívnych opatrení však blokuje Maďarsko. Budapešť svoje rozhodnutie odôvodňuje zastaveným tranzitom ruskej ropy cez ropovod Družba.
Odporúčané články
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu

