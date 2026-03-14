Pápež Lev XIV. sa po 10 mesiacoch od zvolenia bude sťahovať. Známa rezidencia bola prázdna 13 rokov

Počas prvých desiatich mesiacov svojho pontifikátu býval Lev XIV. v Palazzo Sant’Uffizio (Palác Svätého ofícia), kde sídlil, keď bol prefektom Dikastéria pre biskupov.

Viac ako desať mesiacov po svojom zvolení za pápeža sa Lev XIV. v sobotu aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi nasťahuje do apartmánu v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, ktorý je jeho oficiálnym sídlom. Oznámil to hovorca Vatikánu Matteo Bruni, informoval na svojej stránke Vatikánsky rozhlas.

Pápežská rezidencia v Apoštolskom paláci bola od roku 2013 prázdna. Počas prvých desiatich mesiacov svojho pontifikátu býval Lev XIV. v Palazzo Sant'Uffizio (Palác Svätého ofícia), kde sídlil, keď bol prefektom Dikastéria pre biskupov.

Rekonštrukcia apartmánu

Pápežský apartmán prešiel medzičasom rekonštrukciou trvajúcou niekoľko mesiacov, počas ktorej sa podľa talianskych médií odstránili viaceré problémy, ako boli plesne, zastarané vodovodné a elektrické vedenia a poškodená strecha, uviedla agentúra DPA.

Apartmán sa skladá z viacerých priestorov, medzi ktoré patrí súkromná pracovňa, knižnica a malá kaplnka. Lev XIV. pápežský apartmán opäť otvoril 11. mája, keď odstránil pečate, ktoré tam boli umiestnené 21. apríla po smrti jeho predchodcu pápeža Františka. Ten sa po svojom zvolení rozhodol bývať v Dome sv. Marty, čím chcel zdôrazniť svoj skromný životný štýl a odklon od izolácie, ktorú predstavuje Apoštolský palác.

Prvým pápežom, ktorý býval v týchto priestoroch, bol svätý Pius X. (1903 – 1914).

