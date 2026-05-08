„Požičajte si bicykel a ochutnajte ich typický chlebíček“: Slovenka v Dánsku radí tipy na výlety

Foto: osobný archív Moniky Fábryovej

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Monika pochádza zo Slovenska, ale v Dánsku žije už 5 rokov.

Túžite navštíviť Dánsko? Jarné obdobie je na to ideálne. Slovenka žijúca v Dánsku nám prezradila, aké miesta by ste nemali vynechať. Odporúča však pripraviť si veľa peňazí, vetruodolné oblečenie a pohodlné topánky. 

Monika Fábryová, ktorú nájdete aj na sociálnych sieťach, pochádza zo Slovenska, no už 5 rokov žije v Dánsku. V našom rozhovore nám porozprávala, ako sa zmenil jej život po presťahovaní sa do jednej z najšťastnejších krajín sveta, čo sa jej na Dánsku najviac páči a čo jej, naopak, prekáža, ako vyzerá jej každodenný život, koľko stojí život v Dánsku a koľko tam ľudia zarábajú. Zároveň nám ponúkla množstvo tipov na výlety v Dánsku.

„Pripravte si veľa peňazí a vetruodolné oblečenie“

Na úvod nám prezradila, že každému, kto plánuje navštíviť Dánsko, odporúča pripraviť si veľa peňazí, vetruodolné oblečenie a pohodlné topánky.

Monika okrem Kodane, ktorá je asi najnavštevovanejšou turistickou destináciou v Dánsku, určite odporúča preskúmať aj ďalšie miesta. „Napríklad Odense a v ňom krásne múzeum Hansa Christiana Andersena, kde môžete navštíviť aj jeho rodný dom a dozvedieť sa veľa zaujímavostí o tom, ako žil a kde čerpal inšpiráciu pre svoje legendárne rozprávky, ktoré pozná každé dieťa aj dospelý,“ povedala pre interez Monika Fábryová.

Foto: osobný archív Moniky Fábryovej

Zároveň odporúča navštíviť aj Jutský polostrov, konkrétne najstaršie mesto v Dánsku – Ribe. „Je to malinké mestečko s krásnymi romantickými uličkami a historickými domčekmi. Nájdete tu skvelé vikinské múzeum a taktiež múzeum čarodejníctva, pretože práve v Ribe údajne upálili poslednú čarodejnicu, keď v Európe prebiehali hony na čarodejnice. Blízko Ribe je aj nádherný ostrov Rømø, s 13-kilometrovou plážou a piesočnými dunami. Ak máte radi ustrice, tak určite navštívte ustricové safari, ktoré sa koná na jar a na jeseň,“ prezradila.

Krásu však môžete objaviť aj na severe Dánska, kde sa nachádza veľmi zaujímavá oblasť pri meste Skagen, kde leží najsevernejší cíp krajiny – Grenen. Práve tu sa stretávajú a „zrážajú“ dve moria – Skagerrak (časť Severného mora) a Kattegat (časť Baltského mora), čím vytvárajú niekoľkokilometrový pás zvlnených prúdov. „Na tomto mieste môžete stretnúť aj tulene alebo sa odviezť špeciálnym traktorom s prívesom, ktorý miestni volajú piesočný červ,“ dodala.

 

Požičajte si bicykel a ochutnajte ich typický chlebíček

Pre ešte lepší zážitok pri potulkách krajinou každému turistovi odporúča prenajať si bicykel, aby ste zažili, ako perfektne funguje cyklodoprava v Dánsku, pretože je to vraj veľký zážitok.

Ak sa do Dánska vyberiete, podľa Moniky by ste určite mali ochutnať ich typický „chlebíček“, ktorý sa volá smørrebrød – existuje viac než 200 druhov. „Jedným z najznámejších je Stjerneskud, v preklade „padajúca hviezda“, čo je absolútna dánska klasika. Je to niečo ako otvorený sendvič, v podstate je to opečený chlieb, na ktorom sú navrstvené tri druhy rýb: najskôr vyprážaná fileta z tresky, potom údený losos a krevety, na vrchu kaviár. Podáva sa to ešte so špargľou, s vajíčkom, dresingom a plátkom citróna,“ vysvetlila Monika.

