„Požičajte si bicykel a ochutnajte ich typický chlebíček“: Slovenka v Dánsku radí tipy na výlety

„Pripravte si veľa peňazí a vetruodolné oblečenie“
Na úvod nám prezradila, že každému, kto plánuje navštíviť Dánsko, odporúča pripraviť si veľa peňazí, vetruodolné oblečenie a pohodlné topánky.
Monika okrem Kodane, ktorá je asi najnavštevovanejšou turistickou destináciou v Dánsku, určite odporúča preskúmať aj ďalšie miesta. „Napríklad Odense a v ňom krásne múzeum Hansa Christiana Andersena, kde môžete navštíviť aj jeho rodný dom a dozvedieť sa veľa zaujímavostí o tom, ako žil a kde čerpal inšpiráciu pre svoje legendárne rozprávky, ktoré pozná každé dieťa aj dospelý,“ povedala pre interez Monika Fábryová.
Zároveň odporúča navštíviť aj Jutský polostrov, konkrétne najstaršie mesto v Dánsku – Ribe. „Je to malinké mestečko s krásnymi romantickými uličkami a historickými domčekmi. Nájdete tu skvelé vikinské múzeum a taktiež múzeum čarodejníctva, pretože práve v Ribe údajne upálili poslednú čarodejnicu, keď v Európe prebiehali hony na čarodejnice. Blízko Ribe je aj nádherný ostrov Rømø, s 13-kilometrovou plážou a piesočnými dunami. Ak máte radi ustrice, tak určite navštívte ustricové safari, ktoré sa koná na jar a na jeseň,“ prezradila.
Krásu však môžete objaviť aj na severe Dánska, kde sa nachádza veľmi zaujímavá oblasť pri meste Skagen, kde leží najsevernejší cíp krajiny – Grenen. Práve tu sa stretávajú a „zrážajú“ dve moria – Skagerrak (časť Severného mora) a Kattegat (časť Baltského mora), čím vytvárajú niekoľkokilometrový pás zvlnených prúdov. „Na tomto mieste môžete stretnúť aj tulene alebo sa odviezť špeciálnym traktorom s prívesom, ktorý miestni volajú piesočný červ,“ dodala.
Požičajte si bicykel a ochutnajte ich typický chlebíček
Pre ešte lepší zážitok pri potulkách krajinou každému turistovi odporúča prenajať si bicykel, aby ste zažili, ako perfektne funguje cyklodoprava v Dánsku, pretože je to vraj veľký zážitok.
Ak sa do Dánska vyberiete, podľa Moniky by ste určite mali ochutnať ich typický „chlebíček“, ktorý sa volá smørrebrød – existuje viac než 200 druhov. „Jedným z najznámejších je Stjerneskud, v preklade „padajúca hviezda“, čo je absolútna dánska klasika. Je to niečo ako otvorený sendvič, v podstate je to opečený chlieb, na ktorom sú navrstvené tri druhy rýb: najskôr vyprážaná fileta z tresky, potom údený losos a krevety, na vrchu kaviár. Podáva sa to ešte so špargľou, s vajíčkom, dresingom a plátkom citróna,“ vysvetlila Monika.
