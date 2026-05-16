Mimoriadna situácia na linke do Košíc má pokračovanie: Wizz Air potvrdil zásah bleskom aj kontrolu stroja

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc bolo v piatok (15. 5.) popoludní zasiahnuté bleskom.
„V súlade s prísnymi bezpečnostnými protokolmi spoločnosti Wizz Air a vďaka dôkladnému výcviku letovej posádky sa piloti rozhodli vrátiť na základňu, aby mohlo lietadlo prejsť povinnou údržbovou prehliadkou,“ uviedol v stanovisku dopravca s tým, že bezpečnosť jeho cestujúcich a posádky je preňho vždy najvyššou prioritou.
Lietadlo pristálo späť v Bratislave
„Kontrola po zásahu bleskom je štandardným a povinným postupom a vykonáva sa dôkladne, než môže lietadlo opäť vstúpiť do prevádzky,“ poznamenal k mimoriadnej udalosti Wizz Air. Spoločnosť zároveň poďakovala posádke lietadla za profesionalitu a rýchle zvládnutie situácie a vyslovila uznanie cestujúcim za trpezlivosť a pochopenie.
Hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) Veronika Demovičová v súvislosti s touto udalosťou priblížila, že piatkový let Wizz Air s pravidelným odletom z hlavného mesta o 15.50 h sa pre zásah bleskom vrátil na svoju základňu v Bratislave na technickú kontrolu lietadla. „Lietadlo pristálo na letisku v Bratislave o 17.19 h,“ informovala.
Letecká spoločnosť následne podľa hovorkyne zabezpečila pre cestujúcich odlet z Bratislavy do Košíc lietadlom v piatok večer s odletom o 19.45 h. Lietadlo s plánovaným príletom z Košíc do Bratislavy o 18.15 h podľa informácií o letoch na webe letiska pristálo v hlavnom meste s takmer štvorhodinovým meškaním krátko pred 22.00 h.
Niektoré charterové spojenia zrušili už vopred
Odlety na linke Wizz Air z Bratislavy do Košíc v sobotu už boli približne podľa plánu. Lietadlo ráno odletelo z hlavného mesta päť minút pred plánovaným časom 6.00 h a popoludní miesto 16.10 h o 10 minút skôr. V rámci rannej rotácie lietadlo z Košíc do Bratislavy pristálo miesto plánovaných 8.25 h o 16 minút skôr. Plánovaný večerný prílet bol o 18.35 h.
V sobotu dopoludnia boli zároveň zrušené charterové lety dopravcu Air Cairo medzi Bratislavou a egyptským letoviskom Al Alamain pri Stredozemnom mori. Išlo o plánovaný prílet do Bratislavy o 10.50 h a odlet o 11.50 h. Tieto lety podľa hovorkyne bratislavského letiska boli zrušené už skôr, takže cestujúcich sa priamo nemali dotknúť. Dôvodom mohla byť pravdepodobne nevyužitá kapacita týchto letov.
Charterový let dopravcu Smartwings v noci na sobotu do egyptského stredomorského strediska Mersa Matruh sa uskutočnil. Večer bol plánovaný aj charterový let Nile Air do Hurgady pri Červenom mori.
