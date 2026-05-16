Toto mnohých dovolenkárov nepoteší: Grécko chystá veľké zmeny pre turistov, na známych ostrovoch sprísni pravidlá

Grécko chce na mnohých ostrovoch a v obľúbených dovolenkových strediskách obmedziť masový turizmus a zvýšiť ochranu prírody a krajiny. Vláda v pondelok (11. 5.) predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dôvodom sprísňovania regulácie je rastúci počet návštevníkov. Podľa údajov gréckej centrálnej banky prišlo do Grécka v roku 2025 rekordných takmer 38 miliónov turistov. Predovšetkým ostrovy ako Santorini alebo Mykonos sú počas hlavnej sezóny preplnené. Obyvatelia sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru.
Na viacerých ostrovoch sprísnia výstavbu hotelov
Ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová uviedla, že cieľom je udržateľnejší model cestovného ruchu s menšou záťažou pre životné prostredie, pláže a infraštruktúru. Jadrom nových pravidiel je rozdelenie regiónov podľa miery turistického zaťaženia. Známe dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám. V obzvlášť vyťažených ostrovných oblastiach budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok.
Sprísnia sa aj požiadavky na novú výstavbu. Hotely mimo oficiálnych stavebných zón budú môcť vznikať už len na veľkých pozemkoch. Tie budú musieť mať podľa regiónu minimálne 8 až 16 hektárov. Vláda tak chce zabrániť, aby sa do krajiny nekontrolovane rozširovala ďalšia výstavba.
Takisto sa zvýši ochrana pobrežia. V pásme do 25 metrov od mora sa už v princípe nebudú môcť stavať nové budovy. Výnimky budú platiť len pre nevyhnutné prístupy alebo záchranné cesty. Minister životného prostredia Stavros Papastavrou označil tento krok za historickú reformu. Príslušné ministerské nariadenie s novými pravidlami má vstúpiť do platnosti na konci júna.
Nahlásiť chybu v článku