Toto mnohých dovolenkárov nepoteší: Grécko chystá veľké zmeny pre turistov, na známych ostrovoch sprísni pravidlá

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Letná dovolenka
Dovolenka v Grécku sa môže výrazne zmeniť.

Grécko chce na mnohých ostrovoch a v obľúbených dovolenkových strediskách obmedziť masový turizmus a zvýšiť ochranu prírody a krajiny. Vláda v pondelok (11. 5.) predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Dôvodom sprísňovania regulácie je rastúci počet návštevníkov. Podľa údajov gréckej centrálnej banky prišlo do Grécka v roku 2025 rekordných takmer 38 miliónov turistov. Predovšetkým ostrovy ako Santorini alebo Mykonos sú počas hlavnej sezóny preplnené. Obyvatelia sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Na záchode v lietadle si neumývajte ruky, radia odborníci. Aj tak je to zbytočné
2.
Už sa to deje, cestujúci majú smolu: Ryanair ohlásil veľké škrty, ruší sa obrovské množstvo letov
3.
Obľúbená destinácia zaviedla na plážach pravidlo, ktoré sa Slovákom nemusí páčiť. Nebudete si mať kde ľahnúť
Zobraziť všetky články (91)

Na viacerých ostrovoch sprísnia výstavbu hotelov

Ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová uviedla, že cieľom je udržateľnejší model cestovného ruchu s menšou záťažou pre životné prostredie, pláže a infraštruktúru. Jadrom nových pravidiel je rozdelenie regiónov podľa miery turistického zaťaženia. Známe dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám. V obzvlášť vyťažených ostrovných oblastiach budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok.

Foto: Pexels

Sprísnia sa aj požiadavky na novú výstavbu. Hotely mimo oficiálnych stavebných zón budú môcť vznikať už len na veľkých pozemkoch. Tie budú musieť mať podľa regiónu minimálne 8 až 16 hektárov. Vláda tak chce zabrániť, aby sa do krajiny nekontrolovane rozširovala ďalšia výstavba.

Takisto sa zvýši ochrana pobrežia. V pásme do 25 metrov od mora sa už v princípe nebudú môcť stavať nové budovy. Výnimky budú platiť len pre nevyhnutné prístupy alebo záchranné cesty. Minister životného prostredia Stavros Papastavrou označil tento krok za historickú reformu. Príslušné ministerské nariadenie s novými pravidlami má vstúpiť do platnosti na konci júna.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac