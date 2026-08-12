V temných hlbinách jazera natrafili vedci na niečo zvláštne: Zombie rýb pribúda čoraz viac

V tých najtemnejších hlbinách jazier a morí žijú tvory, ktoré sa dokážu prispôsobiť aj tým najdrsnejším podmienkam. Pod hladinou jazera Superior vedci objavili „zombie ryby“. Ich počet je čoraz väčší. Čo to spôsobuje?
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„Zombie rýb“ pribúda čoraz viac
Ako informuje web IFL Science, odborníci preskúmali tie najhlbšie miesta v americkom jazere Superior. Žije tu jeden z najobávanejších predátorov ekosystému, no prechádza kurióznou zmenou. Jazerný pstruh sa mení na „zombie rybu“. Pstruhy obývajú niektoré z najhlbších a najchladnejších vôd jazera Superior. Preto potrebujú mať na prežitie bohatú vrstvu tuku.
Vedci však so znepokojením zaznamenali rastúci počet vychudnutých rýb, ktorých telo má len približne tretinu tuku, ktorý by pôvodne malo mať. V roku 2015 predstavovali „zombie ryby“ približne tri percentá z celkovej populácie na skúmanom mieste v jazere.
Podiel sa odvtedy zvýšil a v roku 2025 dosiahol v lokalite Superior Maximus 54 percent. Išlo však o prieskum vykonávaný na menšej populácii rýb na špecifickom mieste v jazere a nemusí odrážať stav celej populácie rýb.
Dokážu prežiť v extrémnych podmienkach
„Hoci si tento trend vyžaduje ďalšie skúmanie, nie je dôvodom na obavy,“ uviedol biológ zaoberajúci sa výskumom rybného hospodárstva Shawn Sitar v tlačovej správe Ministerstva prírodných zdrojov. Dodáva, že v súčasnosti nevidí dôvod na šírenie poplašných správ.
Zmieňovaný druh pstruha žije v hĺbke takmer 400 metrov, pričom zvyčajne sú tieto ryby pomerne robustné. Prežívajú na miestach, kam sa nedostáva žiadne svetlo. Zdroje potravy sú v takýchto hĺbkach obmedzené a pstruh je obávaným predátorom. Prečo však pribúda rýb s chýbajúcou vrstvou tuku?
Jednou z možností je, že „zombie ryby“ sú následkom nejakej ekologickej udalosti. Krehká rovnováha ekosystému v hlbokých vodách znamená, že stačí, aby došlo k vyčerpaniu jediného zdroja, a už to môže spôsobiť rozsiahle hladovanie. Prežitie v extrémnych podmienkach si pritom vyžaduje nemálo energie.
Je za tým choroba alebo toxín?
Mohlo by ísť tiež o stav spôsobený nejakou chorobou. Nedávno bola vykonaná ďalšia expedícia, ktorej cieľom bolo túto teóriu potvrdiť, alebo ideálne vyvrátiť. Experti chceli uskutočniť aj odchyt jedincov, aby zistili, či nedošlo k ich kontaminácii, napríklad toxínom. Ukázalo sa, že „zombie ryby“ majú v porovnaní so zdravými rybami výrazne vyššie hladiny ortuti. Zatiaľ však nie je jasné, či je to príčina chýbajúcej vrstvy tuku.
V minulosti zdecimovali populáciu rýb v jazere Superior invazívne mihule. Preto na ne tieň podozrenia padol aj tentoraz. Podľa Sitara ale s najväčšou pravdepodobnosťou tentoraz mihule nie sú vinníkmi. Na rybách totiž nie je možné vidieť špecifické jazvy, ktoré mihule na ich telách zanechávajú.
Vedci dúfajú, že akonáhle budú k dispozícii kompletné výsledky poslednej expedície, podarí sa záhadu vyriešiť. Počas posledného ponoru sa im podarilo dostať až na miesto, kde nikto nebol za posledných 40 rokov ani jediný raz.
Čo sa týka sveta v hlbinách, nedávno sa vedcom podarilo objaviť niečo nevídané. Národný park Severovýchodné Grónsko je najväčším národným parkom na svete. Rozlieha sa na ploche zhruba 972-tisíc kilometrov štvorcových. Zároveň patrí medzi najmenej preskúmané morské oblasti Arktídy. Práve tu sa v hĺbke 50 metrov vôbec po prvý raz podarilo na video zachytiť tvora známeho ako Rossia moelleri. Dokonca sa podarilo objaviť aj jeho vajíčka.
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