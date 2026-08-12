Zváračské sklo na sledovanie zatmenia Slnka sme kúpili za 2 eurá, Slováci ich v ošiali zháňajú. Môžete mať smolu

Dnes nás čaká výnimočný večer, ktorý začne unikátnym javom – zatmením Slnka. Množstvo Slovákov sa nevie dočkať, kedy ho uvidí, no ak ste prípravu nechali na poslednú chvíľu, možno zostanete sklamaní. Pomôcky na jeho pozorovanie už možno u vás v meste nedostanete.
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Pozorovanie zatmenia Slnka vytiahne do prírody množstvo zvedavcov, ktorí si to vyšliapu niekam na kopec alebo sa vyberú hľadať miesto s čo najmenším svetelným smogom, aby si vzápätí mohli vychutnať aj sledovanie Perzeíd. Za žiadnych okolností ale zatmenie Slnka nepozorujte voľným okom, môže to byť nebezpečné.
Na poškodenie zraku stačí aj pár sekúnd
Lekári Národného ústavu detských chorôb v Bratislave vydali varovanie pred zdravotnými rizikami. Hovoria, že aj krátky nechránený pohľad do Slnka môže poškodiť sietnicu. Stačí pár sekúnd a môžete si spôsobiť rozmazané videnie, zhoršený kontrast či zhoršené vnímanie farieb.
Preto, ak chcete tento jav sledovať, musíte si zaobstarať na to určené okuliare s normou ISO 12312-2. Takéto okuliare môžete nájsť v ponuke špecializovaných obchodov či hvezdární. Je však viac než pravdepodobné, že ich už dnes nedostanete, pretože budú vypredané, čo potvrdzujú aj stavy skladov internetových obchodov. Existuje aj alternatívna možnosť, no aj s tou môže byť problém.
Železiarstvá hovoria o nápore ľudí
Ďalšou možnosťou na sledovanie zatmenia Slnka hneď po okuliaroch je zváračské sklo s najvyšším stupňom zatmavenia. Po neúspešnom pokuse o kúpu okuliarov v Galante a v Banskej Bystrici sme si to zamierili do železiarstva. No úspech sme mali iba v jednom meste.
V centre Banskej Bystrice sme navštívili predajňu v stredu hneď ráno po otvorení. Na otázku, či majú zváračské sklá, sme dostali odpoveď, ktorá nás nepotešila. „Sú už týždeň vypredané. Teraz ich už nikde nekúpite,“ povedal nám predajca.
Spokojnejší sme odchádzali zo železiarstva v Galante, kde sa nám sklo podarilo dostať. Kus stál približne dve eurá a predajca priznal, že je o takéto sklá veľký záujem.
Na internete môžete naraziť aj na rôzne tipy, ako pozorovať zatmenie Slnka bez týchto pomôcok. No buďte opatrní a nepodceňte zdravie svojho zraku, preto ho sledujte len overenými metódami.
Chráňte si aj svoj mobil
Zatmenie Slnka pritiahne aj množstvo fotografov, či už profesionálnych, alebo amatérskych. Ak si ho chcete zvečniť na svoj mobil, myslite na to, že lúče budú dostatočne silné na to, aby poškodili fotoaparát vášho zariadenia, pripomína portál LADbible. Aj šošovku na mobile by ste si mali chrániť solárnym filtrom, pretože môže dôjsť k zničeniu senzora.
Čo sa týka nastavení, pri fotení na mobile si znížte expozíciu a zaostrite na časť Slnka s definovaným okrajom, nie na „stratenú“ časť. Pre lepšie zachytenie použite zoom.
Kedy a ako zatmenie Slnka sledovať?
Ako sme vás informovali, čiastočné zatmenie Slnka a následne maximum meteorického roja Perzeíd budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu. Zatmenie sa začne krátko po 19.20 h a pri západe Slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80 percent slnečného disku. Ako podľa TASR vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, po zotmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perzeíd, keďže Mesiac zapadne približne spolu so Slnkom.
Podmienky na pozorovanie majú byť veľmi priaznivé. „Mesiac, ktorý by mohol rušiť pozorovanie svojím svitom a znemožniť pozorovanie slabých meteorov, zapadne spoločne so Slnkom,“ priblížil Svoreň.
O pár hodín nás teda čaká výnimočný večer a noc. Nenechajte si tento zážitok ujsť a urobte si „výlet“. Stačí zájsť možno len pár metrov za váš dom, zobrať si teplú deku alebo spacák a horúci čaj a užívať si astronomické divadlo, ktoré sa tak skoro nebude opakovať.
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