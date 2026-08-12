Pamätáte si na seriál Sabrina, mladá čarodejnica? Jej hviezda čelila vyhadzovu a takto vyzerá dnes

Je viacero zahraničných seriálov, na ktorých sme si „fičali“ aj my na Slovensku. Napríklad veľkým hitom bolo Krok za krokom, no nechýbali ani seriály s dávkou mystiky a mágie ako Čarodejnice, Upírske denníky alebo Sabrina – mladá čarodejnica. Všetky priniesli do našich bežných životov trochu nadprirodzena a rýchlo si získali divákov.
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Americký sitkom o čarodejnici Sabrine vznikol v roku 1996 a v Spojených štátoch sa pôvodne vysielal do roku 2003. K nám sa dostal tiež koncom 90. rokov, no neskôr sa znova vysielal aj v roku 2013, čím oslovil aj mladšie generácie. Zatiaľ čo tak mnohí poznajú najmä seriál Sabrinine mrazivé dobrodružstvá na Netflixe z roku 2018, veľká časť Slovákov si stále pamätá na prvý seriál založený na tejto komiksovej hrdinke.
Bola o čosi staršia ako jej postava
Seriál zobrazuje príbeh Sabriny Spellmanovej, ktorá v deň svojich 16. narodenín zistí, že je v skutočnosti čarodejnica. Jej tety Hilda a Zelda ju začnú trénovať, a hoci sa jej ako nováčikovi kúzla nie vždy podaria, seriálu tak nechýba humor typický pre americké sitkomy. Navyše celý seriál dopĺňa čierny hovoriaci kocúr Salem, ktorý bol pôvodne čarodejník, no keďže chcel ovládnuť svet, bol potrestaný a zakliaty do podoby mačky.
Sabrinu si zahrala herečka Melissa Joan Hart a jej tety Caroline Rhea a Beth Broderick. Melissa mala v čase natáčania 20 rokov, čím bola od svojej postavy staršia len o štyri roky. Na konci seriálu mala herečka 27 rokov a v tom čase bola dospelá aj samotná Sabrina. Nie tak div, že počas natáčania seriálu o tínedžerke počas rokov herečka začala túžiť po dospelejších rolách, a to ju priviedlo do problémov.
Takmer ju zo seriálu vyhodili
Dokonale nevinný imidž Joan Hart utrpel ranu, keď v roku 1999 zapózovala polonahá na obálke magazínu Maxim a bola za to obvinená z porušenia televíznej zmluvy. Takmer ju preto vyhodili a seriál o Sabrine tak mohol skončiť oveľa skôr. Herečka o tom prehovorila v epizóde podcastu Pod Meets World. Uviedla, že o žalobe zo strany televíznej siete sa dozvedela na premiére svojej romantickej komédie Šialená jazda (Drive Me Crazy) z roku 1999. Tento moment označila za „najhorší deň“ svojho života.
Moderátorom tiež prezradila, že v dôsledku tohto odvážneho fotenia ju vyhodili aj z roly v hororovej paródii Scary Movie, o čom sa údajne tiež dozvedela priamo na červenom koberci, keď čakala na odvoz domov.
„Zazvonil mi telefón v limuzíne. Hovoria mi: ‚Vyhodili ťa z filmu, môžeš ísť naspäť na párty,‘ pretože v Planet Hollywood sa konala afterpárty,“ prezradila a dodala: „Mala som ísť natáčať Scary Movie do Vancouveru. Mala som hrať tú temperamentnú, obdarenú postavu v úvode, ktorú na začiatku zavraždia alebo niečo také.“ Túto rolu nakoniec získala Carmen Electra.
Čo sa týka jej pôsobenia v seriáli Sabrina – mladá čarodejnica, tam sa našťastie situácia vyriešila. Problém nastal, keďže jej zmluva s Archie Comics obsahovala klauzulu, podľa ktorej „nikdy nebude hrať postavu Sabriny nahá“. Vysvetlila: „Oni si mysleli, že porušujem zmluvu, pretože vystupujem ako tá postava. Ale nie, mala som to byť ja, ako robím promo k svojmu filmu [Šialená jazda], nemala to byť postava. Nemala som žiadnu kontrolu nad tým, čo napísali na obálku.“
Herečka nakoniec napísala ospravedlňujúci list a situácia sa upokojila. V úlohe mladej čarodejnice pokračovala až do ukončenia seriálu v roku 2003.
Ako vyzerá dnes?
A čo robí dnes? Melissa Joan Hart stále aktívne pracuje ako herečka, režisérka a producentka. Minulý rok ju napríklad mohli ľudia vidieť vo vianočnej komédii Ex pod stromek (A Merry Little Ex-Mas) na Netflixe, kde si zahrala April. Čo sa týka seriálov, naposledy stvárnila postavu mamy Liz v seriáli No Good Nick z roku 2019.
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