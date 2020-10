Zabudnite na Sex v meste: Tento seriál je novým hitom medzi ženami. Na Netflixe zlomil rekord v priebehu 3 dní

Streamovacie služby nezaháľajú ani počas koronakrízy, kedy väčšina kín nemá čo premietať, keďže veľké filmové štúdiá im novinky nedodávajú a premiéry veľkých projektov sa presúvajú na neurčito. Svojim predplatiteľom stále majú čo ponúkať a výnimkou nie sú ani celkom nové projekty, ktoré slávia jeden úspech za druhým. Príkladom veľmi vydarenej novinky je aj seriál Emily In Paris, ktorému na rekordnú sledovanosť stačili len tri dni.

Je to jeden z tých seriálov, ktoré na to, aby divákov zaujali, nepotrebujú veľkolepé produkcie. Stačí sympatické obsadenie, príbeh, ktorý ani po tisícom spracovaní neomrzí, no najmä stráviteľná dĺžka. Tá je pri desiatich epizódach a minutáži od 24 do 34 minút viac ako prijateľná. Emily In Paris stihnete pozrieť naozaj rýchlo. K tomu ale neskôr.

Námet, ktorý funguje na tisícikrát

Streamovacie služby popri prekombinovaných seriáloch ponúkajú aj oddychovky, ktorých je, dalo by sa povedať, v súčasnosti značne pomenej ako tomu bolo v minulosti. Novinka Emily In Paris je tak príjemným osviežením v ponuke Netflixu. A aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sa bude páčiť najmä nežnejšiemu pohlaviu, opak je pravdou – tento seriál zvládnu aj drsnejší jednotlivci. Netflix tak ponúka dielo, ktoré je ako stvorené na trávenie večera s pohárom dobrého vína v ruke.

Hlavnou hrdinkou nového seriálu je marketingová manažérka Emily (hrá ju sympatická Lily Collins), ktorá zvláštnou zhodou okolností odštartuje nový život v Európe. Zbalí si kufre a odíde z Chicaga za prácou do Paríža. Samozrejme, nebude to pre ňu až také jednoduché, pretože tak, ako bol život v rodnej Amerike pre ňu ťažším orieškom, o nič jednoduchšie to nie je ani v krajine, kde nikoho nepozná a nikomu nerozumie. Napokon tak aj v novom živote musí riešiť pracovné problémy, priateľov, ale aj lásku.

Rekord po troch dňoch – na celom svete

Pre niekoho už tisícikrát obohraný námet môže naznačovať, že ide o obyčajnú vzťahovku. Jasné, zápletka sa dá veľmi jednoducho predvídať a nejde vyložene o veľkolepé dielo, ktoré vás prekvapí každou jednou epizódou. Celé to ale hrá tak neskutočne veľkou sympatiou, že sa od obrazoviek vašich počítačov či televízií nebudete vedieť necelé štyri hodiny odlepiť.

Emily In Paris je skutočne vydarená romantická oddychovka, aká sa v ponuke Netflixu neobjavila od návratu slávnejších Gilmoriek (Gilmore Girls: A Year In the Life). K dôvodu, prečo by si novinku nemali nechať ujsť najmä ženy, sa tiež pridáva fakt, že za jeho vytvorením stojí Darren Star, ktorého preslávila práca na 90s hite Beverly Hills 90210 či jeho azda najslávnejší seriálový produkt – Sex v meste (Sex and the City). A v podstate taká je aj Emily In Paris – je to vlastne Sex v meste, v tomto prípade sa ale diváci dostávajú namiesto z New Yorku do Paríža.

Slávne meno tvorcu spolu s obľúbenou hlavnou hrdinkou nepochybne prilákali počas uplynulého víkendu množstvo divákov k obrazovkám Netflixu. A aj to malo za následok, že sa z Emily stal v priebehu troch dní najsledovanejší seriál na platforme naprieč celým svetom, vrátane Slovenska.

Skvelé hodnotenia aj rekordy teasujú pokračovanie

Zdá sa teda, že niekedy na vydarený námet netreba príliš tlačiť na pílu, prekombinovávať dej zbytočnými odklonmi, ale len premyslieť a osviežiť niečo, čo je zaručeným receptom úspechu. A tým Emily In Paris jednoznačne je. Stať sa v priebehu troch dní najsledovanejším produktom v knižnici sa nedarí hocičomu a možno čakať, že o rok sa dočkáme aj pokračovania. Zatiaľ ale bude musieť stačiť tá prvá, ktorá oslavuje úspechy aj na filmových weboch. Na ČSFD jej užívatelia udelili hodnotenie 74 %, na IMDb 7,4 boda z 10 a na Rotten Tomatoes získala podľa recenzií kritikov na filmových weboch hodnotenie 77 %.

Pokiaľ teda aktuálne hľadáte vydarenú jednosériovku, pri ktorej si chcete oddýchnuť a ani zďaleka nehľadáte niečo, nad čím musíte trápiť svoje mozgové závity, rozhodne dajte Emily šancu. Je to správne strelené, romanticky a humorovo vyvážené, no najmä fantasticky obsadené. Garantujeme vám, že viac pekných ľudí pokope ste posledných pár rokov v seriáli nevideli.