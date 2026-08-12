Úplné zatmenie Slnka v roku 1999: Ľudí zvážali autobusy na Balaton a vtáky sa správali zvláštne

Balaton a zatmenie Slnka
Zuzana Veslíková
Deň sa zmenil na noc a katastrofické scenáre o konci sveta na prelome storočí sa umocnili.

V stredu večer sa dočkáme unikátneho nebeského javu – čiastočného zatmenia Slnka, ktoré bude z našich končín pozorovateľné vo najvýraznejšej fáze od roku 1999. Vráťme sa späť do minulosti, kedy sa svet stal svedkom zaujímavého divadla, na ktoré nemo hľadelo aj mnoho Slovákov. 

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11. augusta 1999 sa odohralo ikonické úplné zatmenie Slnka, ktorého pás totality prechádzal cez Nemecko, Rakúsko či Maďarsko. Slovensku sa vyhol, avšak iba veľmi tesne, a tak Slováci pozorovali zatmenie Slnka také výrazné, aké sa odvtedy nezopakovalo. Až do dnešného dňa, kedy na západe našej krajiny dôjde k zakrytiu až 80 % slnečného disku.

Ochladilo sa a príroda akoby na moment zastala

Zatmenie Slnka, ktoré sa odohralo v roku 1999 bolo veľkou udalosťou pre mnohých ľudí, ktorí naň spomínajú dodnes. „O úplnom zatmení Slnka sa hovorilo niekoľko týždňov dopredu. Aj keď u nás nebolo úplné, no naši známi kvôli tomu cestovali na Balaton,“ zaspomínal si šéfredaktor interezu Matej Mensatoris, ktorý mal vtedy 12 rokov.

„Kolovali rôzne tipy ako ho sledovať, napríklad pomocou čítacieho okienka 3,5 palcových počítačových diskiet, čo sa potom neodporúčalo, a spomínam si, že mnohí ľudia si aj pozorovaním poškodili zrak. My sme si v železiarstve zakúpili zváračské sklá a zatmenie sme sledovali z balkóna,“ dodal. Ak sa chystáte sledovať zatmenie dnes, v žiadnom prípade ho nepozorujte voľným okom a pokúste sa zaobstarať si špeciálne okuliare alebo práve zváračské sklo. Na mnohých miestach na Slovensku sú už však tieto pomôcky beznádejne vypredané.

Zatmenie Slnka a sklo
Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

„Najprv bola jasná letná obloha, odrazu sa začal slnečný disk zahaľovať. Nebola síce tma ako v noci, skôr, ako keď je slnko zahalené veľkou búrkovou oblačnosťou. Spomínam si, že okamžite sa ochladilo a príroda okolo akoby na moment zastala, vtáky prestali čvirikať a svet sa na okamih zastavil,“ dodal v tom čase mladý pozorovateľ javu s tým, že celé zatmenie malo magický nádych.

„Končilo 20. storočie, respektíve blížil sa rok 2000, a s tým sa šírili rôzne aj katastrofické scenáre o konci sveta, výpadku počítačov (chyba Y2K) a vtedajšie zatmenie Slnka ten pocit len a len umocňoval,“ dodal Mensatoris.

Išiel autobusom na Balaton

Svoju skúsenosť s výletom na Balaton opísal aj autor príspevku na českom portáli Astronomické události, ktorý sa v tom čase vydal na zájazd autobusom sledovať zatmenie Slnka v Maďarsku, kde bolo úplné. Priblížil, že z hvezdárne v Pardubiciach smerovali na Balaton dva autobusy.

V priebehu zatmenia podľa neho klesla teplota z 27 stupňov na 19, rozfúkal sa vietor a tiež spomína mimoriadne správanie vtákov, ktoré začali lietať nízko. Oblohu zahalila temnota a disk Mesiaca obklopovala biela koróna. Prvý kontakt so zatmením zaznamenal o 11:25.

Maďarský portál VEOL približuje, že do Maďarska pricestovala verejnosť aj astronómovia z rôznych krajín. Niektoré pracoviská prerušili svoj výkon a na brehu Balatonu sa zišli davy zvedavcov v okuliaroch. Celkové zatmenie trvalo približne dve minúty, počas ktorých sa krajina takmer zastavila a deň sa premenil na noc, píše.

Balaton v Maďarsku
Foto: Susulyka, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Majte oči na stopkách o 19:19

Ako sme vás informovali, dnes bude zatmenie Slnka pozorovateľné asi hodinu pred jeho západom a počas neho. Ak sa náhodou nachádzate v Španielsku, v Grónsku či na Islande, máte šťastie a môžete pozorovať úplné zatmenie. Nás ostatných čaká divadlo v podobe čiastočného.

Najdlhšie úplné zatmenie bude trvať 2 minúty a 18 sekúnd, a to v Severnom Atlantickom oceáne a na západe Islandu. Tento úkaz sa u nás začne o 19:19.

Maximum úkazu prebehne na území Česka aj Slovenska okolo 20:11 SELČ (presný čas závisí od polohy pozorovateľa), nie všade však bude viditeľné (na východe Česka a väčšine Slovenska prebehne najväčšie zatmenie už pod obzorom),“ informoval Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

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