Populárne bratislavské nákupné centrum prekvapilo ľudí. K zmene ho dotlačili sťažnosti návštevníkov

Návštevníci známeho bratislavského nákupného centra si všimli nezvyčajnú zmenu. V okolí Nív ubudli lavičky a na niektorých miestach pribudli kovové zábrany, ktoré znemožňujú sedenie na obrubníkoch. Centrum vysvetľuje, že k opatreniam pristúpilo po opakovaných sťažnostiach ľudí.
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Zmena sa týka priestoru v okolí nákupného centra Nivy a autobusovej stanice v Bratislave. Lavičky, ktoré mali slúžiť návštevníkom a cestujúcim na oddych, už na svojom pôvodnom mieste nie sú. Na ďalších miestach pribudli konštrukcie, ktoré bránia tomu, aby sa na obrubníkoch dalo pohodlne sedieť. Informoval o tom portál TN Live.
Prespávanie na lavičkách a obrubníkoch
Centrum tvrdí, že pôvodným zámerom bolo vytvoriť pre ľudí príjemnejší priestor na oddych. Do priestoru v okolí centra preto investovalo nemalé finančné prostriedky. Situácia sa však podľa vedenia centra postupne zmenila.
Dôvodom mali byť opakované sťažnosti návštevníkov na situácie súvisiace s ľuďmi, ktorí sa na lavičkách dlhodobo zdržiavali. Podľa vyjadrenia centra išlo aj o prípady, keď na nich niektoré osoby dlhší čas vysedávali alebo prespávali. Centrum preto namiesto ďalšieho ponechania lavičiek pristúpilo k ich odstráneniu.
Problém na celom Slovensku
Rovnaký problém pritom neriešili iba v Bratislave. K podobnému kroku pristúpilo aj mesto Brezno, ktoré v októbri 2023 spolu s Technickými službami a správcom nákupného centra OC Point odstránilo pred centrom až sedem lavičiek.
Dôvodom boli opakované problémy s neprispôsobivými ľuďmi, na ktorých upozorňovali mestská polícia, predajcovia aj zamestnanci Technických služieb. Podľa mesta sa situácia po odstránení lavičiek výrazne zlepšila a problémy mali klesnúť približne o 70 percent. Prevádzky v okolí zároveň požiadali, aby opatrenie zostalo zachované. Lavičky napokon zostali iba pri autobusovej zastávke, kde situáciu pravidelne monitorovala mestská polícia.
Podobný krok urobili aj v Pezinku, kde mesto odstránilo lavičky z Radničného námestia pre problémy s ľuďmi bez domova a ďalšími osobami, ktoré sa tam zdržiavali. V Bratislave sa zase riešila situácia na Trnavskom mýte, kde obyvatelia upozorňovali na ľudí popíjajúcich alkohol, neporiadok a ďalšie problémy v okolí lavičiek.
Odstraňovanie lavičiek či pridávanie zábran tak nie je úplne novým riešením a v slovenských mestách sa k nemu už v minulosti pristupovalo práve v reakcii na sťažnosti ľudí a prevádzok.
Nejde však iba o odstraňovanie lavičiek. V niektorých mestách ich ponechali, no upravili tak, aby sa na nich nedalo pohodlne ležať. Takzvaná nepriateľská architektúra sa pritom objavila aj priamo v Bratislave. Niektoré lavičky majú medzi jednotlivými miestami na sedenie predely alebo opierky, ktoré umožňujú bežné posedenie, no zároveň bránia tomu, aby si na ne človek ľahol po celej dĺžke.
Podobné riešenie možno nájsť aj v Nitre, kde sa na niektorých lavičkách na pešej zóne objavili predely. Lavičky tak zostali zachované a ľudia ich môžu naďalej využívať na sedenie, ich konštrukcia však zároveň obmedzuje možnosť pohodlne si na ne ľahnúť.
Lavička na státie
Ešte ďalej zašli v zahraničí, konkrétne v New Yorku. Tamojší dopravný podnik začal v roku 2025 testovať v stanici metra takzvané „leaning benches“. Klasické lavičky nahradili kovové konštrukcie, o ktoré sa cestujúci môžu oprieť, no pohodlne si na ne sadnúť nedokážu. Aj v tomto prípade išlo o reakciu na problém s ľuďmi, ktorí v priestoroch metra prespávali.
New York pritom podobné opatrenia skúšal už predtým. V minulosti upravovali lavičky v staniciach metra tak, aby ich ľudia nemohli využívať na spanie. Nové riešenie však vyvolalo aj kritiku cestujúcich. Tí upozorňovali, že konštrukcia neposkytuje rovnaký komfort ako klasická lavička a problém môže predstavovať najmä pre starších ľudí alebo osoby so zdravotnými obmedzeniami.
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