Populárne bratislavské nákupné centrum prekvapilo ľudí. K zmene ho dotlačili sťažnosti návštevníkov

Obchodné centrum Nivy

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
V okolí nákupného centra Nivy nastali zmeny. Ľudia si už len tak neposedia na obrubníkoch, zmizli aj lavičky.

Návštevníci známeho bratislavského nákupného centra si všimli nezvyčajnú zmenu. V okolí Nív ubudli lavičky a na niektorých miestach pribudli kovové zábrany, ktoré znemožňujú sedenie na obrubníkoch. Centrum vysvetľuje, že k opatreniam pristúpilo po opakovaných sťažnostiach ľudí.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Zmena sa týka priestoru v okolí nákupného centra Nivy a autobusovej stanice v Bratislave. Lavičky, ktoré mali slúžiť návštevníkom a cestujúcim na oddych, už na svojom pôvodnom mieste nie sú. Na ďalších miestach pribudli konštrukcie, ktoré bránia tomu, aby sa na obrubníkoch dalo pohodlne sedieť. Informoval o tom portál TN Live.

Prespávanie na lavičkách a obrubníkoch

Centrum tvrdí, že pôvodným zámerom bolo vytvoriť pre ľudí príjemnejší priestor na oddych. Do priestoru v okolí centra preto investovalo nemalé finančné prostriedky. Situácia sa však podľa vedenia centra postupne zmenila.

Centrum Nivy
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Dôvodom mali byť opakované sťažnosti návštevníkov na situácie súvisiace s ľuďmi, ktorí sa na lavičkách dlhodobo zdržiavali. Podľa vyjadrenia centra išlo aj o prípady, keď na nich niektoré osoby dlhší čas vysedávali alebo prespávali. Centrum preto namiesto ďalšieho ponechania lavičiek pristúpilo k ich odstráneniu.

Problém na celom Slovensku

Rovnaký problém pritom neriešili iba v Bratislave. K podobnému kroku pristúpilo aj mesto Brezno, ktoré v októbri 2023 spolu s Technickými službami a správcom nákupného centra OC Point odstránilo pred centrom až sedem lavičiek.

Dôvodom boli opakované problémy s neprispôsobivými ľuďmi, na ktorých upozorňovali mestská polícia, predajcovia aj zamestnanci Technických služieb. Podľa mesta sa situácia po odstránení lavičiek výrazne zlepšila a problémy mali klesnúť približne o 70 percent. Prevádzky v okolí zároveň požiadali, aby opatrenie zostalo zachované. Lavičky napokon zostali iba pri autobusovej zastávke, kde situáciu pravidelne monitorovala mestská polícia.

Lavička v Nitre
Na lavičkách v Nitre si nepoležíte. Reprofoto: Fb/Televízia Nitrička

Podobný krok urobili aj v Pezinku, kde mesto odstránilo lavičky z Radničného námestia pre problémy s ľuďmi bez domova a ďalšími osobami, ktoré sa tam zdržiavali. V Bratislave sa zase riešila situácia na Trnavskom mýte, kde obyvatelia upozorňovali na ľudí popíjajúcich alkohol, neporiadok a ďalšie problémy v okolí lavičiek.

Odstraňovanie lavičiek či pridávanie zábran tak nie je úplne novým riešením a v slovenských mestách sa k nemu už v minulosti pristupovalo práve v reakcii na sťažnosti ľudí a prevádzok.

Nejde však iba o odstraňovanie lavičiek. V niektorých mestách ich ponechali, no upravili tak, aby sa na nich nedalo pohodlne ležať. Takzvaná nepriateľská architektúra sa pritom objavila aj priamo v Bratislave. Niektoré lavičky majú medzi jednotlivými miestami na sedenie predely alebo opierky, ktoré umožňujú bežné posedenie, no zároveň bránia tomu, aby si na ne človek ľahol po celej dĺžke.

Podobné riešenie možno nájsť aj v Nitre, kde sa na niektorých lavičkách na pešej zóne objavili predely. Lavičky tak zostali zachované a ľudia ich môžu naďalej využívať na sedenie, ich konštrukcia však zároveň obmedzuje možnosť pohodlne si na ne ľahnúť.

Lavička na státie

Ešte ďalej zašli v zahraničí, konkrétne v New Yorku. Tamojší dopravný podnik začal v roku 2025 testovať v stanici metra takzvané „leaning benches“. Klasické lavičky nahradili kovové konštrukcie, o ktoré sa cestujúci môžu oprieť, no pohodlne si na ne sadnúť nedokážu. Aj v tomto prípade išlo o reakciu na problém s ľuďmi, ktorí v priestoroch metra prespávali.

Lavička na státie v New Yorku
Foto: Reddit

New York pritom podobné opatrenia skúšal už predtým. V minulosti upravovali lavičky v staniciach metra tak, aby ich ľudia nemohli využívať na spanie. Nové riešenie však vyvolalo aj kritiku cestujúcich. Tí upozorňovali, že konštrukcia neposkytuje rovnaký komfort ako klasická lavička a problém môže predstavovať najmä pre starších ľudí alebo osoby so zdravotnými obmedzeniami.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Malo ísť o pýchu Bratislavy, napokon je ale všetko inak: Nová autobusová stanica sa zmenšuje,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac