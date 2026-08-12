Táto aplikácia vám pomôže so sledovaním zatmenia: Pozrite sa, či je vaša lokalita vhodná

Foto: SITA/AP/shadowmap.org (reprofoto)

Roland Brožkovič
Sledovanie dnešného zatmenia bude celé o načasovaní a o vašej polohe.

Slovensko a Európu dnes čaká zatmenie Slnka a sledovať ho budú milióny ľudí, vrátane Slovákov. V jednom z našich dnešných článkov sme vám už poradili, ako sledovať tento jav, aby ste si nepoškodili zrak či kameru, a teraz vám povieme o veľmi nápomocnej aplikácii.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Sledovanie dnešného zatmenia bude celé o načasovaní a o vašej polohe. Celé to bude veľmi tesné, pretože vrchol zatmenia už z mnohých miest na Slovensku neuvidíme, pretože Slnko medzitým zapadne. Začiatok zatmenia však bude vidieť takmer odvšadiaľ z nášho územia, no jeho vrchol treba sledovať z čo najzápadnejšej polohy a zároveň z takej, kde západ Slnka nezakrýva nejaké pohorie, napríklad Malé Karpaty.

Sledovanie si naplánujte

Práve s tým vám pomôže aplikácia ShadowMap, na ktorú dnes upozornil obľúbený influencer a vedec Samuel Kováčik na svojom profile Vedátor. Po spustení aplikácie sa vám otvorí mapa, na ktorej si viete zadať polohu a sledovať, kedy presne na danom mieste zapadne Slnko alebo či bude niečo vrhať tieň a brániť tak vo výhľade. Sledovanie zatmenia si tak môžete naplánovať a nájsť dokonalé miesto. Jedným z najlepších miest na sledovanie zatmenia bude Devínsky hrad.

Ilustračný záber na ľudí pozorujúcich zatmenie Slnka
Ilustračná foto: SITA/AP

Zatmenie Slnka bude u nás pozorovateľné nízko medzi západným a severozápadným obzorom, približne hodinu pred západom Slnka a v priebehu samotného západu. Jedinečnú skúsenosť úplného zatmenia Slnka však zažijú v Španielsku, v severnom Rusku, v Grónsku a na Islande. Do týchto krajín si ho zrejme príde pozrieť aj veľa turistov. Najdlhšie úplné zatmenie bude trvať 2 minúty a 18 sekúnd, a to v Severnom Atlantickom oceáne a na západe Islandu. Tento špeciálny úkaz sa u nás začne o 19:19 nášho času.

Na Slovensku bude pozorovateľné čiastočné zatmenie, a to vo večerných hodinách. Výhodu budú mať pozorovatelia na západnom Slovensku, kde Slnko zapadá neskôr. „Konkrétne pre Bratislavu začne Mesiac zakrývať Slnko o 19.21 h, maximálna fáza nastane o 20.06 h, keď Slnko bude už nízko nad severozápadným obzorom a bude na 84 percent zakryté Mesiacom,“ spresnil astronóm z bratislavskej UK.

Nezabudnite na ochranu zraku

Lekári Národného ústavu detských chorôb v Bratislave vydali varovanie pred zdravotnými rizikami. Hovoria, že aj krátky nechránený pohľad do Slnka môže poškodiť sietnicu. Stačí pár sekúnd a môžete si spôsobiť rozmazané videnie, zhoršený kontrast či zhoršené vnímanie farieb.

Tabuľka časov zatmenia
Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě/Stellarium/Astro-Novinky.eu

Preto, ak chcete tento jav sledovať, musíte si zaobstarať na to určené okuliare s normou ISO 12312-2. Takéto okuliare môžete nájsť v ponuke špecializovaných obchodov či hvezdární. Je však viac než pravdepodobné, že ich už dnes nedostanete, pretože budú vypredané, čo potvrdzujú aj stavy skladov internetových obchodov.

Ďalšou možnosťou na sledovanie zatmenia Slnka hneď po okuliaroch je zváračské sklo s najvyšším stupňom zatmavenia, teda 14. Tmavosť 13 je na hrane, no 12 sa už určite neodporúča. Po neúspešnom pokuse o kúpu okuliarov v Galante a v Banskej Bystrici sme si to zamierili do železiarstva. No úspech sme mali iba v jednom meste.

V centre Banskej Bystrici sme navštívili predajňu v stredu hneď ráno po otvorení. Na otázku, či majú zváračské sklá, sme dostali odpoveď, ktorá nás nepotešila. „Sú už týždeň vypredané. Teraz ich už nikde nekúpite,“ povedal nám predajca. Spokojnejší sme odchádzali zo železiarstva v Galante, kde sa nám sklo podarilo dostať. Kus stál približne dve eurá a predajca priznal, že je o takéto sklá veľký záujem.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zváračské sklo na sledovanie zatmenia Slnka sme kúpili za 2 eurá, Slováci ich v ošiali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac