Táto aplikácia vám pomôže so sledovaním zatmenia: Pozrite sa, či je vaša lokalita vhodná

Slovensko a Európu dnes čaká zatmenie Slnka a sledovať ho budú milióny ľudí, vrátane Slovákov. V jednom z našich dnešných článkov sme vám už poradili, ako sledovať tento jav, aby ste si nepoškodili zrak či kameru, a teraz vám povieme o veľmi nápomocnej aplikácii.
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Sledovanie dnešného zatmenia bude celé o načasovaní a o vašej polohe. Celé to bude veľmi tesné, pretože vrchol zatmenia už z mnohých miest na Slovensku neuvidíme, pretože Slnko medzitým zapadne. Začiatok zatmenia však bude vidieť takmer odvšadiaľ z nášho územia, no jeho vrchol treba sledovať z čo najzápadnejšej polohy a zároveň z takej, kde západ Slnka nezakrýva nejaké pohorie, napríklad Malé Karpaty.
Sledovanie si naplánujte
Práve s tým vám pomôže aplikácia ShadowMap, na ktorú dnes upozornil obľúbený influencer a vedec Samuel Kováčik na svojom profile Vedátor. Po spustení aplikácie sa vám otvorí mapa, na ktorej si viete zadať polohu a sledovať, kedy presne na danom mieste zapadne Slnko alebo či bude niečo vrhať tieň a brániť tak vo výhľade. Sledovanie zatmenia si tak môžete naplánovať a nájsť dokonalé miesto. Jedným z najlepších miest na sledovanie zatmenia bude Devínsky hrad.
Zatmenie Slnka bude u nás pozorovateľné nízko medzi západným a severozápadným obzorom, približne hodinu pred západom Slnka a v priebehu samotného západu. Jedinečnú skúsenosť úplného zatmenia Slnka však zažijú v Španielsku, v severnom Rusku, v Grónsku a na Islande. Do týchto krajín si ho zrejme príde pozrieť aj veľa turistov. Najdlhšie úplné zatmenie bude trvať 2 minúty a 18 sekúnd, a to v Severnom Atlantickom oceáne a na západe Islandu. Tento špeciálny úkaz sa u nás začne o 19:19 nášho času.
Na Slovensku bude pozorovateľné čiastočné zatmenie, a to vo večerných hodinách. Výhodu budú mať pozorovatelia na západnom Slovensku, kde Slnko zapadá neskôr. „Konkrétne pre Bratislavu začne Mesiac zakrývať Slnko o 19.21 h, maximálna fáza nastane o 20.06 h, keď Slnko bude už nízko nad severozápadným obzorom a bude na 84 percent zakryté Mesiacom,“ spresnil astronóm z bratislavskej UK.
Nezabudnite na ochranu zraku
Lekári Národného ústavu detských chorôb v Bratislave vydali varovanie pred zdravotnými rizikami. Hovoria, že aj krátky nechránený pohľad do Slnka môže poškodiť sietnicu. Stačí pár sekúnd a môžete si spôsobiť rozmazané videnie, zhoršený kontrast či zhoršené vnímanie farieb.
Preto, ak chcete tento jav sledovať, musíte si zaobstarať na to určené okuliare s normou ISO 12312-2. Takéto okuliare môžete nájsť v ponuke špecializovaných obchodov či hvezdární. Je však viac než pravdepodobné, že ich už dnes nedostanete, pretože budú vypredané, čo potvrdzujú aj stavy skladov internetových obchodov.
Ďalšou možnosťou na sledovanie zatmenia Slnka hneď po okuliaroch je zváračské sklo s najvyšším stupňom zatmavenia, teda 14. Tmavosť 13 je na hrane, no 12 sa už určite neodporúča. Po neúspešnom pokuse o kúpu okuliarov v Galante a v Banskej Bystrici sme si to zamierili do železiarstva. No úspech sme mali iba v jednom meste.
V centre Banskej Bystrici sme navštívili predajňu v stredu hneď ráno po otvorení. Na otázku, či majú zváračské sklá, sme dostali odpoveď, ktorá nás nepotešila. „Sú už týždeň vypredané. Teraz ich už nikde nekúpite,“ povedal nám predajca. Spokojnejší sme odchádzali zo železiarstva v Galante, kde sa nám sklo podarilo dostať. Kus stál približne dve eurá a predajca priznal, že je o takéto sklá veľký záujem.
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