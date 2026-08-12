Slovenská banka hlási masívny pokles zisku. Ďalšia plánuje veľké sťahovanie svojho sídla

Penta Bank dosiahla v prvom polroku zisk po zdanení 4,47 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o výrazný pokles, keďže za prvých šesť mesiacov 2025 banka vykázala čistý zisk 7,94 milióna eur.
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Medziročne tak zisk klesol o 3,47 milióna eur, respektíve približne o 44 %.Výsledok ovplyvnili najmä výrazne vyššie prevádzkové náklady. Kým v prvom polroku 2025 dosiahli 8,85 milióna eur, za prvých šesť mesiacov tohto roka stúpli na 14,91 milióna eur. Najvýraznejšie vzrástli všeobecné prevádzkové náklady, a to z 8,11 milióna na 14,04 milióna eur.
Takmer pol miliardové pohľadávky
Čisté úrokové výnosy dosiahli 10,62 milióna eur, čo bolo len o 52-tisíc eur menej ako rok predtým. Banka však zaznamenala pokles čistých prijatých poplatkov a provízií z 9,83 milióna na 9,40 milióna eur. Znížil sa aj zisk z obchodovania, zo 207-tisíc na 134-tisíc eur. Celkové prevádzkové výnosy tak klesli z 20,72 milióna na 20,18 milióna eur.
Penta Bank zároveň v prvom polroku pokračovala v raste úverov poskytnutých klientom. Pohľadávky voči klientom dosiahli ku koncu júna 484,1 milióna eur, zatiaľ čo na konci decembra 2025 predstavovali 458,1 milióna eur. Za prvých šesť mesiacov tak vzrástli približne o 26 miliónov eur, teda o 5,7 %.
Rástli aj záväzky voči klientom, ktoré predstavujú predovšetkým vklady klientov. Na konci júna dosiahli 904,6 milióna eur, oproti 890,0 milióna eur na konci roka 2025. Medziročne tak banka zvýšila objem klientskych záväzkov približne o 14,5 milióna eur, respektíve o 1,6 %.
Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. V roku 2026 sa banka premenovala na Penta Bank.
Tatra banka sa bude sťahovať
Ďalšia banka pôsobiaca na Slovensku, Tatra banka, o niekoľko rokov zmení svoju centrálu v Bratislave. Z budovy na Hodžovom námestí sa plánuje presťahovať do pripravovaného kancelárskeho projektu Pribinova 1 v blízkosti nákupného centra Eurovea. Informovali o tom v stredu developer projektu JTRE aj samotná banka.
K zmene dochádza v súvislosti s blížiacim sa ukončením prenájmu súčasného sídla. „Do nových priestorov sa presťahujú útvary, ktoré dnes sídlia na Hodžovom námestí. Presun zamestnancov predpokladáme v horizonte rokov 2030 až 2031. Priestory novej centrály si budeme prenajímať,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová s tým, že v súlade so štandardným postupom pre prenájmy s JTRE uzavreli zmluvu o budúcej nájomnej zmluve.
Pri výbere novej centrály sa banka podľa hovorkyne rozhodovala medzi viacerými možnosťami. „Posudzovali sme mnoho parametrov, dôraz sme kládli na kvalitu pracovného prostredia, flexibilitu priestorov, lokalitu a environmentálne parametre projektu. Naším cieľom je vytvoriť moderné zázemie pre klientov a zamestnancov aj v nasledujúcich desaťročiach,“ doplnila Miklošovičová.
Projekt Pribinova 1 získal podľa JTRE územné rozhodnutie v októbri 2025 a aktuálne čaká na vydanie stavebného povolenia, ktoré je naplánované na september tohto roka. Začiatok výstavby sa očakáva v druhom kvartáli 2027 a termín dokončenia je naplánovaný v roku 2030. Pôjde o osemposchodovú administratívnu budovu s vyše 20.000 štvorcovými metrami (m2) prenajímateľnej kancelárskej plochy a takmer 2000 m2 obchodných priestorov.
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