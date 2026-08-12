Poplach v martinskej nemocnici: Niekto nahlásil bombu, zastavili všetky zákroky a areál uzavreli

V nemocnici v Martine nahlásili bombu prostredníctvom elektronickej pošty. Vedenie zariadenia okamžite aktivovalo bezpečnostné protokoly a pozastavilo všetky chirurgické výkony aj plánované operácie.
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Informuje o tom portál Aktuality. Areál nemocnice je aktuálne uzavretý a dovnútra nikoho nepúšťajú. Polícia na mieste odkláňa všetky vozidlá a priestory prehľadávajú psovodi so špeciálne vycvičenými služobnými psami.
Okamžite po prijatí hrozby zasadol krízový štáb nemocnice, ktorý úzko spolupracuje s policajnými a záchrannými zložkami. Vzhľadom na prítomnosť imobilných a kriticky chorých pacientov postupujú s maximálnou opatrnosťou. Hlavnou prioritou je zaistiť ochranu každého človeka v priestoroch nemocnice tak, aby sa predišlo panike.
Informáciu o bezpečnostnom incidente v martinskej nemocnici potvrdila aj žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. „Na mieste vykonávame potrebné úkony v zmysle zákona o Policajnom zbore,“ uviedla Šefčíková.
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