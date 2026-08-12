Veľký slovenský reťazec hlási novinku. Využiť ju môžu všetci zákazníci, umožní rozdelenie platby nákupu

Predajňa Nay elektrodom

Ilustračná foto: Facebook (Avion Shopping Park)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Popredný predajca elektroniky na Slovensku zavádza po vzore z Česka zaujímavú novinku, ktorá by mohla uľahčiť a sprístupniť jeho služby mnohým zákazníkom.

Nákupy elektroniky sa často rádovo pohybujú vo vyšších sumách, a preto sa pre časť obyvateľstva stávajú menej dostupné. V tom by teraz mohla pomôcť služba Skip Pay, ktorá bude dostupná už aj v reťazci Nay. Zákazníci si vďaka nej môžu rozdeliť nákup až na tri časti, a to aj pri návšteve kamennej predajne.

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Zástupcovia spoločnosti Skip Pay o tom informovali v tlačovej správe.

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Ako dodali, služba bude dostupná na e-shope Nay aj vo všetkých kamenných predajniach. Partnerstvo prichádza v čase, keď sa digitálne platenie na Slovensku teší dlhodobo vysokej obľube a zákazníci očakávajú rovnaké platobné možnosti bez ohľadu na to, kde nakupujú.

Vzorom je český Datart

Služba Skip Pay sa spoločnosti overila v Českej republike, kde pôsobí pod hlavičkou Datart. Po známej fúzii značiek Datart a Nay sa kompetentní dohodli, že v Česku ostane pôsobiť prvá menovaná značka, Slováci si zase ponechajú Nay.

Podobný trend, aký je nastavený vo viacerých krajinách strednej Európy vrátane Českej republiky, vnímajú zástupcovia Skip Pay aj na Slovensku. „Zákazníci dnes od platobnej metódy neočakávajú len možnosť zaplatiť, ale aj väčšiu istotu a kontrolu nad nákupom. Potvrdzujú to aj naše dáta – záujem o službu Tretina dlhodobo rastie a bezpečnosť dnes uvádzajú ako hlavný dôvod jej využívania už štyria z desiatich zákazníkov,“ uviedol David Filippov zo Skip Pay.

Platba kartou
Ilustračná foto: Unsplash

Aktuálne prieskumy popredných platobných spoločností potvrdzujú, že podiel platieb kartou či mobilom konštantne rastie. Zároveň však u ľudí stále pri väčších nákupoch pretrvávajú isté obavy a zhruba každá tretia internetová objednávka je podľa dostupných dát hradená dobierkou.

Zákazníci si chcú zachovať istotu, že za tovar zaplatia až vo chvíli, keď ho uvidia a riadne vyskúšajú. Práve odložené platby dnes predstavujú spôsob, ako túto istotu spojiť s pohodlím digitálneho platenia,“ uvádza Skip Pay v tlačovej správe.

Ako prebiehajú rozdelené nákupy?

Reťazec Nay ponúkne na Slovensku možnosť platby na tretiny pri sumách od 30 do 3 000 eur. Ide o tri bezúročné platby, pričom prvá sa platí pri kúpe tovaru.

Nákup v predajni:

  • Zákazník si pri pokladni zvolí možnosť zaplatiť službou Nákup na tretiny.
  • Pokladník zadá objednávku a vygeneruje odkaz na platbu službou Tretina.
  • Zákazník dokončí celý proces na svojom zariadení – priamo na mieste alebo neskôr z pohodlia domova.
  • Platobnou kartou uhradí prvú tretinu ceny (cez platobnú bránu ČSOB, nie na platobnom termináli) a odnesie si tovar.
  • Zvyšné dve tretiny kúpnej ceny doplatí bankovým prevodom do 30 a 60 dní od nákupu.

Spoločnosť Nay k takémuto kroku pristúpila práve s ohľadom na segment, v ktorom podniká.

„Náš sortiment patrí medzi kategórie, pri ktorých zákazníci investujú vyššie sumy a často si vyberajú produkt, ktorý im bude slúžiť dlhé roky. Preto sme sa rozhodli ponúknuť túto možnosť na oboch predajných kanáloch – v kamenných predajniach aj online,“ vysvetlil Valdemar Schubert, manažér finančných služieb a platieb Datart.

Skúsenosti z českého trhu zároveň podľa spoločnosti ukazujú, že služba pozitívne ovplyvňuje aj nákupné správanie zákazníkov a ich vzťah k značke. Schubert dodal, že možnosť rozdelenia platieb za tovar zvyšuje frekvenciu nákupov a dáva priestor novej skupine zákazníkov.

V rámci tradičného nakupovania u predajcov elektroniky mali doteraz zákazníci vo väčšine prípadov možnosť zaobstarať si tovar na splátky, ktoré často zabezpečuje externý partner. Túto službu ponúkajú prakticky všetci poprední predajcovia, nejde však o bezúročné rozdelenie nákladov.

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