Šutaj Eštok priznal ruské komponenty na dopravných kamerách: Znamenajú bezpečnostné riziko

Na ministerstve vnútra (MV) bude vyvodená osobná zodpovednosť za kauzu nákupu dopravných radarových kamier, ktoré obsahujú ruské komponenty. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
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Analýza Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) potvrdila, že v dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom.
Ide o veľký problém
„Včera (utorok, 11. augusta) sme dostali výsledky analýzy Národného bezpečnostného úradu a táto analýza sa nachádza v špeciálnom režime, pretože obsahuje mnohé citlivé údaje, o ktorých musíme informovať aj naše partnerské krajiny v rámci EÚ, ktoré tieto konkrétne typy kamier majú nasadené už v ostrej prevádzke. Napriek tomu chcem však povedať to najpodstatnejšie – že analýza NBÚ potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentov, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie. A že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky,“ vyhlásil minister.
Nájdenie ruských komponentov je podľa neho problém, pretože existujú hybridné hrozby. „Je povinnosťou aj každej členskej krajiny, či sme členská krajina Európskej únie alebo NATO, v rámci týchto bezpečnostných štandardov ísť,“ myslí si.
Šutaj Eštok poukázal, že na testovanie systému použila firma Soitron dve kamery. Deklaroval, že kamery neboli pripojené k databázam, ktoré obsahujú citlivé údaje, a systém nevyhodnocoval priestupky. K narušeniu bezpečnosti dát tak nedošlo. Ako dodal, so zaradením týchto kamier do testovacej prevádzky rezort nepočítal.
Projekt bude pokračovať
Spoločnosť Soitron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Týkať sa bude riaditeľa odboru aplikácií a projektového manažéra, ktorý má projekt na starosti. Minister ďalej vyhlásil, že jeho rezort bol oklamaný. Poukázal, že nie je jeho úlohou posudzovať, či bol oklamaný svojimi subdodávateľmi aj samotný Soitron, alebo ministerstvu firma klamala vedome. Vyhlásil, že rezort má zmluvu iba s touto spoločnosťou, ktorá na seba preberá zodpovednosť.
Samotný projekt bude pokračovať ďalej. Infraštruktúra je podľa šéfa rezortu vybudovaná a otestovaná. Generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR Martin Hrachala vysvetlil, že Soitron dodával časť systému, ktorý už vlastní ministerstvo a môže s ním pracovať ďalší dodávateľ.
Ministerstvo to najprv odmietalo
So zistením o ruských radaroch prišla ešte minulý týždeň strana Progresívne Slovensko, a to na základe dôkladných analýz a porovnaní. Ministerstvo to však najprv rázne odmietalo a tvrdilo, že nebol predložený jediný relevantný dôkaz. Ako sa však ukázalo, dôkaz nemalo skôr Eštokovo ministerstvo, keďže vlastne ani netušilo, čo nasadzuje na slovenské cesty. Ako mohlo dôjsť k takémuto zlyhaniu, je otázne.
„Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvéry podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia,“ vyhlásil minulý týždeň v stredu (5. augusta) spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor, že namontované kamery sa zhodujú s ruským výrobkom.
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