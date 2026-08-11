Seriálová Lena prežije. Prvá ukážka k novému Dunaju, k vašim službám zodpovedala divácku otázku

Dunaj, k vašim službám sa vráti s 15. sériou už na začiatku septembra a privedie divákov ku koncu vojny. Sú k nej bližšie ako kedykoľvek predtým a hoci vyplávajú na povrch nové tajomstvá a túžba po pomste, oslobodzovanie to nezastaví. Divákov tak čaká veľa napätia, obavy o ich obľúbené postavy, ale tiež radosť.
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Mimoriadne obľúbená dobová rodinná sága vstupuje už do svojej 15. série. Divákov počas jesennej sezóny čakajú silné emócie, prekvapivé návraty, nové postavy aj dramatické udalosti spojené s koncom druhej svetovej vojny. Dobový megahit Dunaj, k vašim službám odštartuje svoju 15. sériu na obrazovkách televízie Markíza už v utorok 1. septembra 2026 o 20:30 hod. Nové epizódy budú môcť diváci sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom čase.
Prvá ukážka k novej sérii
Okrem prvotných informácií Markíza zverejnila aj prvú ukážku, ktorá zobrazuje zostrihané zábery z nadchádzajúcej série. Ukazujú skrývanie sa Kučerovcov, strach postáv, Lukáša Latináka v jeho novej úlohe, no najočakávanejší okamih príde na ich konci. Tam totiž otvorí oči seriálová Lena.
Aj v novej sérii budú osobné príbehy úzko prepojené s veľkými dejinami. Niektorí hrdinovia budú bojovať so zbraňou v ruke, ďalší budú zachraňovať životy alebo riskovať všetko pre svojich blízkych. Objavia sa nové lásky, narodia sa nové životy, ale mnohí zaplatia za svoje rozhodnutia tú najvyššiu cenu.
Krátky skok v čase
Nová kapitola príbehu nadviaže na dramatické udalosti záveru predchádzajúcej série. Dej sa posunie len o niekoľko dní dopredu – do Bielej soboty 31. marca 1945, keď sa Bratislava pripravuje na príchod oslobodzujúcich vojsk. V uliciach znejú výbuchy, mesto ochromujú výpadky elektriny a vody, obyvatelia žijú v neustálom strachu a nacistické jednotky pripravujú posledný odpor. Príchod Červenej armády síce prinesie vytúženú slobodu, no zároveň otvorí ďalšiu bolestivú kapitolu plnú nových konfliktov, morálnych dilem a zápasu o budúcnosť krajiny.
„V našom príbehu sa dostávame k oslobodeniu, ku koncu vojny. Človek by si myslel, že nás čaká úľava, žiaľ, história potvrdzuje, že povojnové časy neboli o nič menej dramatické ako tie vojnové. Naše postavy rozhodne budú mať čo riešiť,“ približuje Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza.
„Dunaj, k vašim službám už dávno nie je len úspešným seriálom, ale skutočným televíznym fenoménom. Mimoriadne si vážime vernosť divákov, ktorí s našimi hrdinami prežívajú ich príbehy už štvrtý rok. Jesenné časti prinesú jedny z najsilnejších momentov v histórii seriálu – obdobie, keď sa končí vojna, no pre mnohých sa začína úplne nový boj. Som presvedčená, že divákov čakajú silné emócie, veľké zvraty aj ďalšie nezabudnuteľné príbehy, ktoré potvrdia výnimočné postavenie Dunaja na slovenskom televíznom trhu,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Nová postava a návrat Maštalíra
Významnou súčasťou premiérových častí bude aj nová herecká posila. Diváci spoznajú generálplukovníka Červenej armády Olega Olegoviča Michajlova v podaní Lukáša Latináka.
Jedným z najočakávanejších momentov bude návrat Tomáša Maštalíra do úlohy Leopolda Kučeru. Obľúbená postava, ktorá patrila k hlavným hrdinom prvých dvoch sérií, sa po prekvapivom objavení v závere jarnej 14. série opäť stane plnohodnotnou súčasťou deja. Leopoldov návrat prinesie množstvo nových otázok, prekvapení a výrazne zasiahne do životov viacerých postáv. Tvorcovia zároveň naznačujú, že nemusí byť jedinou známou tvárou, ktorá sa po skončení vojny opäť objaví v Dunaji.
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