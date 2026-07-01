Takmer pol milióna eur putuje na Slovensko: Eurojackpot pozná nového výhercu, šťastie mu priniesli tieto čísla

Posledné júnové žrebovanie lotérie Eurojackpot prinieslo trojicu výhier, ktoré môžu svojim majiteľom zmeniť život. Medzi úspešnými hráčmi je aj Slovák, ktorý sa zaradil medzi iba troch ľudí v celej Európe, ktorým sa podarilo získať jednu z najvyšších výhier žrebovania. A tak hoci je už určite dospelý, bude si môcť rovnako ako desaťtisíce detí, dopriať plnohodnotné prázdniny.
O výsledkoch informovala spoločnosť TIPOS, ktorá lotériu na Slovensku prevádzkuje. Spolu so slovenským hráčom sa na výhru môžu tešiť aj stávkari z Chorvátska a Nemecka. Každý z nich získal rovnakú sumu vo výške 415 489 eur.
Na zisk státisícovej výhry bolo potrebné uhádnuť všetkých päť vyžrebovaných čísel a jedno euročíslo. Úspešnou kombináciou sa tentoraz stali čísla 12, 19, 34, 44 a 50, doplnili ich euročísla 3 a 8.
Chorvátsky výherca podal tiket za šesť eur
Chorvátsky portál Jutarnji informoval, že úspešný tiket podali v meste Ogulin na predajnom mieste na ulici Vladimira Nazora. Výherca si zahral tri kombinácie Eurojackpotu bez doplnkovej hry Joker. Celková suma stávky pritom predstavovala iba šesť eur.
Nemecké médium t-online informovalo, že jeden z výherných tiketov podal hráč z Brém. Aj jemu sa podarilo uhádnuť všetkých päť čísel a jedno euročíslo, vďaka čomu získal rovnakú sumu ako výhercovia zo Slovenska a Chorvátska. Okrem nich sa v treťom výhernom poradí objavili ďalší úspešní hráči vrátane jedného z Berlína, ktorí si rozdelili výhry vo výške viac ako 234-tisíc eur.
Spoločnosť TIPOS zatiaľ nezverejnila bližšie informácie o slovenskom výhercovi. Nie je preto známe, z ktorého regiónu pochádza ani kde bol úspešný tiket podaný. Výhercovia veľkých súm však často zostávajú aj v anonymite. Na Slovensku nie je výnimkou, že sa verejnosť nikdy nedozvie meno človeka, ktorému sa podarilo získať státisíce či dokonca milióny eur. Aj tentoraz sa tak môže stať, že identita nového slovenského výhercu zostane tajomstvom
Ďalší jackpot bude ešte vyšší
Eurojackpot bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Už v piatkovom žrebovaní sa bude hrať o jackpot vo výške 17 miliónov eur, ktorý môže pribudnúť na účet ďalšieho šťastlivca. Pre slovenských hráčov je čerstvá výhra dôkazom, že obrovské sumy neostávajú iba v zahraničí. Stačí jediný správne vyplnený tiket a sen o miliónoch sa môže zmeniť na realitu. Teraz si síce hráči individuálne neodniesli celý milión, no takmer pol milióna eur stačí na kúpu skromnejšej nehnuteľnosti, dlhé cestovanie po svete alebo aj na to, aby si počas leta poriadne oddýchli bez pomyslenia na prácu.
Eurojackpot v posledných týždňoch rozdáva obrovské výhry
Eurojackpot pritom v poslednom období priniesol viacero mimoriadne vysokých výhier. Ako sme vás nedávno informovali, v žrebovaní z 26. júna získal hráč z nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko jackpot vo výške 87 264 546,90 eura. Išlo o jediného výhercu v najvyššej kategórii a celá suma putovala na jediný tiket z regiónu Sauerland.
Ešte predtým sa z rozprávkovej výhry radoval hráč z Českej republiky, ktorý si 26. mája odniesol jackpot vo výške 120 miliónov eur, čo patrí medzi najvyššie výhry tohto roka v Eurojackpote. Šťastie sa pritom nevyhýba ani slovenským hráčom. Ešte v apríli si jackpot rozdelili dvaja výhercovia, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Keďže obaja uhádli všetkých päť hlavných aj dve dodatkové čísla, každý z nich získal rovných 5 miliónov eur.
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