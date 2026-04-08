Slovák vyhral Eurojackpot, stal sa milionárom: Tieto čísla mu zo dňa na deň zmenili život

Stačil jeden správny tip a z bežného žrebovania sa stal život meniaci moment. Eurojackpot tentoraz priniesol obrovskú výhru aj na Slovensko, kde sa hráč zaradil medzi tých najšťastnejších v Európe.
Ako vyplýva z oficiálnych výsledkov žrebovania z 7. apríla 2026, vyžrebované boli čísla 2, 4, 16, 23 a 27, doplnené o powerballové čísla 5 a 8. Práve táto kombinácia priniesla výhru dvom úspešným tipujúcim.
Jackpot si rozdelili dvaja hráči
V prvom poradí uspeli dvaja hráči, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Keďže obaja trafili všetkých päť hlavných aj dve dodatkové čísla, jackpot si rozdelili rovným dielom. Každý z nich tak získal 5 000 000 €. Pre Slovensko ide o výrazný zásah v tejto medzinárodnej lotérii, ktorá združuje hráčov z viacerých európskych krajín.
Eurojackpot láka na milióny
Eurojackpot patrí medzi najznámejšie číselné lotérie v Európe. Hráči si v nej tipujú päť čísel z rozsahu od 1 do 50 a dve dodatkové čísla od 1 do 12. Žrebovanie prebieha pravidelne dvakrát týždenne, v utorok a v piatok po 20:00. Minimálna garantovaná výška jackpotu je 10 000 000 €, pričom za jeden tip zaplatíte 2,00 €.
Súčasťou hry je aj doplnková možnosť EUROJACKPOT JOKER. Tá funguje na princípe šesťmiestneho čísla, ktoré sa automaticky generuje pri podaní tiketu. Za vklad 1,00 € môžete získať výhru až 50 000 €, ak sa vaše číslo presne zhoduje s vyžrebovaným. Eurojackpot tak opäť ukázal, že aj slovenskí hráči môžu zasiahnuť miliónové výhry, pričom rozhoduje jediná správna kombinácia čísel.
