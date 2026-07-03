Výherca z Trnavského kraja mal poriadnu dávku šťastia: Jackpot získal vďaka náhodnej stávke za 3,60 eura

Nie každý deň sa z niekoľkých eur stane suma, ktorá môže zaplatiť nové auto, rekonštrukciu domu alebo vysnívanú dovolenku. Presne to sa však podarilo hráčovi z Trnavského kraja, ktorý v stredajšom žrebovaní hry LOTO 5 z 35 získal jackpot vo výške 85 847,11 eura.
Zaujímavosťou je, že výherca si čísla nevyberal sám. Ako informuje samotný TIPOS, výherca sa rozhodol pre päťtipovú náhodnú stávku a práve jeden z automaticky vygenerovaných tipov obsahoval výhernú kombináciu.
O výhre rozhodlo päť čísel
Spoločnosť TIPOS zároveň uviedla, že hráč svoju stávku uzatvoril priamo v deň žrebovania. Za celý tiket vrátane doplnkovej hry JOKER zaplatil len 3,60 eura, čo znamená, že z relatívne malej investície získal výhru presahujúcu 85-tisíc eur.
Šťastnú kombináciu tentoraz tvorili čísla 5, 7, 18, 27 a 33. Práve tie priniesli výhru v prvom poradí, ktorá sa zastavila na sume takmer 86-tisíc eur. LOTO 5 z 35 patrí medzi hry, v ktorých hráči vyberajú päť čísel z celkového počtu 35. Cena jedného tipu je 0,60 eura.
Jackpot padá len zriedka
Hoci sa môže zdať, že výhercov pribúda pravidelne, získať hlavnú výhru rozhodne nie je jednoduché. Pravdepodobnosť úspechu v prvom poradí je približne 1 ku 324 000.
Aj preto býva každý nový jackpot udalosťou, ktorá vzbudí pozornosť medzi hráčmi po celom Slovensku.
Žrebovania hry LOTO 5 z 35 sa konajú trikrát týždenne, vždy v stredu, piatok a nedeľu. Už najbližšie žrebovanie tak prinesie ďalšiu šancu na to, aby sa podobný príbeh zopakoval aj v inom kúte Slovenska.
Eurojackpot v posledných týždňoch rozdáva obrovské výhry
Výhra z Trnavského kraja pritom prichádza v období, keď sa slovenským hráčom v lotériách mimoriadne darí. Len pred niekoľkými dňami putovala na Slovensko aj jedna z najvyšších výhier posledného obdobia v lotérii Eurojackpot.
Slovenský hráč sa v poslednom júnovom žrebovaní zaradil medzi iba troch úspešných tipujúcich v celej Európe, ktorým sa podarilo získať výhru v jednej z najvyšších kategórií. Na jeho účet smerovalo 415 489 eur, rovnakú sumu získali aj výhercovia z Chorvátska a Nemecka.
Spoločnosť TIPOS vtedy neuviedla, z ktorého regiónu Slovenska výherca pochádza ani kde podal svoj tiket. Identita majiteľov veľkých výhier totiž často zostáva verejnosti neznáma a nie je výnimkou, že sa ich mená nikdy nezverejnia.
Eurojackpot pritom v poslednom období priniesol viacero mimoriadne vysokých výhier. Ako sme vás nedávno informovali, v žrebovaní z 26. júna získal hráč z nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko jackpot vo výške 87 264 546,90 eura. Išlo o jediného výhercu v najvyššej kategórii a celá suma putovala na jediný tiket z regiónu Sauerland.
Ešte predtým sa z rozprávkovej výhry radoval hráč z Českej republiky, ktorý si 26. mája odniesol jackpot vo výške 120 miliónov eur, čo patrí medzi najvyššie výhry tohto roka v Eurojackpote. Šťastie sa pritom nevyhýba ani slovenským hráčom. Ešte v apríli si jackpot rozdelili dvaja výhercovia, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Keďže obaja uhádli všetkých päť hlavných aj dve dodatkové čísla, každý z nich získal rovných 5 miliónov eur.
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