Fico hovorí o čiernom scenári pre Slovensko: Jedny parlamentné voľby vraj stačiť nebudú

Premiér Robert Fico na rokovaní

Foto: TASR – František Iván

Roland Brožkovič
TASR
Premiér je presvedčený o víťazstve Smeru v ďalších parlamentných voľbách, no vláda podľa neho nevznikne.

Na Slovensku sa už pomaly „zvolebnieva“ a hoci parlamentné voľby nás čakajú na jeseň budúceho roka, premiér Fico už teraz tvrdí, že Slovensko sa po nich ocitne v patovej situácii.

Líder koaličnej strany Smer-SD je presvedčený o víťazstve Smeru v ďalších parlamentných voľbách. Predpokladá však, že bude komplikované zostaviť vládu. Myslí si, že voľby neprinesú taký výsledok, aby sa dala postaviť stabilná vláda. Očakáva preto, že potom bude treba pristúpiť k ďalším voľbám. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v pléne Národnej rady SR počas štvrtkovej hodiny otázok.

„Ja som presvedčený, ako tu stojím, že Smer-SD vyhrá nasledujúce parlamentné voľby. Bude veľmi komplikované zostaviť vládu. A pripravte sa, a znovu vám to hovorím so skúsenosťami po dlhých rokoch, na patovú situáciu po nasledujúcich parlamentných voľbách. Ja si dokonca myslím, že bude treba pristúpiť k ďalším parlamentným voľbám, že nás po riadnych voľbách čakajú ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu,“ odkázal poslancom. Zároveň deklaroval, že sa nebojí politického súboja.

Prieskumy to potvrdzujú

Posledné prieskumy pritom v podstate potvrdzujú túto jeho predpoveď a hovoria a veľmi tesných výsledkoch. Prieskum agentúry Ixactly z konca mája hovorí o víťazstve Smeru, no naznačuje, zostavenie novej vlády by bolo mimoriadne komplikované. Podľa zverejneného modelu by totiž ani prípadná spolupráca strán, ktoré sú dnes považované za prirodzených partnerov Smeru, nestačila na získanie parlamentnej väčšiny.

Hlasovací lístok a urna
Voľby do NR SR v roku 2023. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Tesne za víťazným Smerom-SD by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by zaostalo o menej ako jeden percentuálny bod. Na treťom mieste by sa umiestnila Republika so ziskom približne 11 % hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj ďalšie politické subjekty. Hnutie Slovensko a Hlas-SD by získali približne po 9 % hlasov. Okolo hranice šiestich až siedmich percent by sa pohybovali SaS, Demokrati a KDH.

Ďalší prieskum z polovice mája, tentoraz od agentúry Focus zas hovorí o víťazstve Progresívneho Slovenska, ktoré by získalo 18,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,1 percenta. Tretia by bola Republika s 9,7 percenta. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko (9,6 percenta). Nasledujú Hlas-SD (8,4 percenta), KDH (7,5 percenta), SaS (7,2 percenta), a Demokrati (5,2 percenta).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,5 percenta, Maďarská aliancia (3,8 percenta) ani Sme rodina (3,1 percenta). Agentúra prieskum realizovala od 5. do 11. mája 2026 na vzorke 1017 respondentov.

V marci pritom viac ako štvrtina Slovákov uviedla, že si praje vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko. Konkrétne 26,2 percenta uviedlo, že by chceli vládu strán súčasnej opozície aj s matovičovcami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO. Vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko by nechcelo 22,9 percenta opýtaných. Ďalších 37,9 percenta z nich uviedlo, že by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahnevaný slovenský poslanec poradil kolegovi, aby vyskočil von oknom. Zrejme z neho bude veľvyslanec

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac