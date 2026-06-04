Fico hovorí o čiernom scenári pre Slovensko: Jedny parlamentné voľby vraj stačiť nebudú

Na Slovensku sa už pomaly „zvolebnieva“ a hoci parlamentné voľby nás čakajú na jeseň budúceho roka, premiér Fico už teraz tvrdí, že Slovensko sa po nich ocitne v patovej situácii.
Líder koaličnej strany Smer-SD je presvedčený o víťazstve Smeru v ďalších parlamentných voľbách. Predpokladá však, že bude komplikované zostaviť vládu. Myslí si, že voľby neprinesú taký výsledok, aby sa dala postaviť stabilná vláda. Očakáva preto, že potom bude treba pristúpiť k ďalším voľbám. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v pléne Národnej rady SR počas štvrtkovej hodiny otázok.
„Ja som presvedčený, ako tu stojím, že Smer-SD vyhrá nasledujúce parlamentné voľby. Bude veľmi komplikované zostaviť vládu. A pripravte sa, a znovu vám to hovorím so skúsenosťami po dlhých rokoch, na patovú situáciu po nasledujúcich parlamentných voľbách. Ja si dokonca myslím, že bude treba pristúpiť k ďalším parlamentným voľbám, že nás po riadnych voľbách čakajú ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu,“ odkázal poslancom. Zároveň deklaroval, že sa nebojí politického súboja.
Prieskumy to potvrdzujú
Posledné prieskumy pritom v podstate potvrdzujú túto jeho predpoveď a hovoria a veľmi tesných výsledkoch. Prieskum agentúry Ixactly z konca mája hovorí o víťazstve Smeru, no naznačuje, zostavenie novej vlády by bolo mimoriadne komplikované. Podľa zverejneného modelu by totiž ani prípadná spolupráca strán, ktoré sú dnes považované za prirodzených partnerov Smeru, nestačila na získanie parlamentnej väčšiny.
Tesne za víťazným Smerom-SD by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by zaostalo o menej ako jeden percentuálny bod. Na treťom mieste by sa umiestnila Republika so ziskom približne 11 % hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj ďalšie politické subjekty. Hnutie Slovensko a Hlas-SD by získali približne po 9 % hlasov. Okolo hranice šiestich až siedmich percent by sa pohybovali SaS, Demokrati a KDH.
Ďalší prieskum z polovice mája, tentoraz od agentúry Focus zas hovorí o víťazstve Progresívneho Slovenska, ktoré by získalo 18,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,1 percenta. Tretia by bola Republika s 9,7 percenta. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko (9,6 percenta). Nasledujú Hlas-SD (8,4 percenta), KDH (7,5 percenta), SaS (7,2 percenta), a Demokrati (5,2 percenta).
Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,5 percenta, Maďarská aliancia (3,8 percenta) ani Sme rodina (3,1 percenta). Agentúra prieskum realizovala od 5. do 11. mája 2026 na vzorke 1017 respondentov.
V marci pritom viac ako štvrtina Slovákov uviedla, že si praje vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko. Konkrétne 26,2 percenta uviedlo, že by chceli vládu strán súčasnej opozície aj s matovičovcami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO. Vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko by nechcelo 22,9 percenta opýtaných. Ďalších 37,9 percenta z nich uviedlo, že by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície.
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