Poznáme najlepšie hodnotený film s Tomášom Maštalírom. Má hodnotenie 66 %

Herec Tomáš Maštalír patrí medzi najobľúbenejšie tváre z našich obrazoviek. Okrem bohatého účinkovania v seriáloch sa objavil aj vo viac ako 20 filmoch. Pozreli sme sa na tie, kde stvárnil hlavnú mužskú rolu a zoradili ich podľa hodnotenia slovenských a českých divákov.
Najlepšie hodnoteným filmom s Tomášom Maštalírom v ústrednej úlohe je podľa ČSFD animovaná snímka z roku 2018 s názvom Parralel. Pochádza z dielne režiséra Matyasa Brycha a točí sa okolo postavy Erica, ktorý žije so svojím psom v stereotype vo svojom byte. Všetko sa mení, keď o svojho najlepšieho priateľa prichádza a jeho spomienky z minulosti začínajú opäť ožívať. Od divákov si vyslúžil hodnotenie 66 % a viacerí priznali, že ich film príjemne prekvapil.
Na druhom mieste sa v našom rebríčku umiestnila Čiara Petra Bebjaka z roku 2017, ktorej víťazstvo so 65 % ušlo len o chlp. Maštalír vo filme stvárňuje Adama, ktorý je otcom rodiny, ale zároveň aj hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Čiara je zasadená do obdobia novovzniknutej hranice schengenského priestoru a sledujeme okolnosti, ktoré spustí jedna stroskotaná pašerácka zásielka.
Bronzovú medailu udeľujeme romantickej komédii od režiséra Braňa Mišíka s názvom Nikdy nehovor nikdy, ktorá mala premiéru v kinách v roku 2023. Ukazuje Naďu a Petra, ktorí sa spoznávajú vo chvíli, keď ich aktuálne vzťahy končia. Začínajú sa zbližovať, no do toho im zasahujú ich deti, a takisto aj bývalí partneri. Na ČSFD filmu svieti hodnotenie 55 %.
Prechádzame k slabšej časti hodnotených filmov
Mysteriózny triler Smršť (2024) od režiséra Petra Bebjaka u divákov uspel len na hodnotenie 47 % a filmom s najnižším hodnotením sa stala komédia Keď sa zhasne režiséra Andy Fehu, ktorú ste mohli vidieť v kinách vo februári tohto roka a obstála na 46 %.
Hlavnú ženskú postavu Ninu, ktorá je ambiciózna šéfkuchárka, v tejto snímke stvárnila známa česká herečka Petra Hřebíčková a jej manžela Richarda, ktorý je úspešný gynekológ, si zahral práve obľúbený Maštalír. Manželstvo Niny a Richarda je však v troskách a rozvod, ktorý by mal byť jasnou cestou von, komplikuje kuriózna zmluva. Kedysi pod vplyvom alkoholu podpísaný obrúsok im totiž diktuje, že ten, kto zaviní rozpad vzťahu, nedostane zo spoločného majetku nič. A tak sa začne rafinovaný boj o to, kto koho skôr podvedie.
Ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí a pri filmoch to platí dvojnásobne. Preto ak vás nejaký film zaujal, pozrite si ho a utvorte vlastný názor.
Filmy s Tomášom Maštalírom v hlavnej úlohe zoradené od najlepšie hodnotených po najslabšie:
- Parralel (2018) – 66 %
- Čiara (2017) – 65 %
- Nikdy nehovor nikdy (2023) – 55 %
- Smršť (2024) – 47 %
- Keď sa zhasne (2026) – 46 %
