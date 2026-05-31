Poznáme najlepšie hodnotený film s Tomášom Maštalírom. Má hodnotenie 66 %

Ilustračný záber zo snímky Smršť, foto: TatianaElenaMaria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Filmové rebríčky
A vieme aj, ktorý obstál na najslabšie hodnotenie.

Herec Tomáš Maštalír patrí medzi najobľúbenejšie tváre z našich obrazoviek. Okrem bohatého účinkovania v seriáloch sa objavil aj vo viac ako 20 filmoch. Pozreli sme sa na tie, kde stvárnil hlavnú mužskú rolu a zoradili ich podľa hodnotenia slovenských a českých divákov. 

Najlepšie hodnoteným filmom s Tomášom Maštalírom v ústrednej úlohe je podľa ČSFD animovaná snímka z roku 2018 s názvom Parralel. Pochádza z dielne režiséra Matyasa Brycha a točí sa okolo postavy Erica, ktorý žije so svojím psom v stereotype vo svojom byte. Všetko sa mení, keď o svojho najlepšieho priateľa prichádza a jeho spomienky z minulosti začínajú opäť ožívať. Od divákov si vyslúžil hodnotenie 66 % a viacerí priznali, že ich film príjemne prekvapil.

Viac z témy Filmové rebríčky:
1.
Našli sme najlepší slovenský film s Milanom Ondríkom. Má hodnotenie 79 %
2.
Tržby filmu o Michaelovi Jacksonovi v bitke prekonali Bohemian Rhapsody. Vojna ešte nie je vyhraná
3.
Tržby dosiahli takmer milión. Film, na ktorý sme čakali 20 rokov, má v našich kinách úspech
Zobraziť všetky články (28)

Na druhom mieste sa v našom rebríčku umiestnila Čiara Petra Bebjaka z roku 2017, ktorej víťazstvo so 65 % ušlo len o chlp. Maštalír vo filme stvárňuje Adama, ktorý je otcom rodiny, ale zároveň aj hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Čiara je zasadená do obdobia novovzniknutej hranice schengenského priestoru a sledujeme okolnosti, ktoré spustí jedna stroskotaná pašerácka zásielka.

Bronzovú medailu udeľujeme romantickej komédii od režiséra Braňa Mišíka s názvom Nikdy nehovor nikdy, ktorá mala premiéru v kinách v roku 2023. Ukazuje Naďu a Petra, ktorí sa spoznávajú vo chvíli, keď ich aktuálne vzťahy končia. Začínajú sa zbližovať, no do toho im zasahujú ich deti, a takisto aj bývalí partneri. Na ČSFD filmu svieti hodnotenie 55 %.

Prechádzame k slabšej časti hodnotených filmov

Mysteriózny triler Smršť (2024) od režiséra Petra Bebjaka u divákov uspel len na hodnotenie 47 % a filmom s najnižším hodnotením sa stala komédia Keď sa zhasne režiséra Andy Fehu, ktorú ste mohli vidieť v kinách vo februári tohto roka a obstála na 46 %.

Hlavnú ženskú postavu Ninu, ktorá je ambiciózna šéfkuchárka, v tejto snímke stvárnila známa česká herečka Petra Hřebíčková a jej manžela Richarda, ktorý je úspešný gynekológ, si zahral práve obľúbený Maštalír. Manželstvo Niny a Richarda je však v troskách a rozvod, ktorý by mal byť jasnou cestou von, komplikuje kuriózna zmluva. Kedysi pod vplyvom alkoholu podpísaný obrúsok im totiž diktuje, že ten, kto zaviní rozpad vzťahu, nedostane zo spoločného majetku nič. A tak sa začne rafinovaný boj o to, kto koho skôr podvedie.

Ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí a pri filmoch to platí dvojnásobne. Preto ak vás nejaký film zaujal, pozrite si ho a utvorte vlastný názor.

Filmy s Tomášom Maštalírom v hlavnej úlohe zoradené od najlepšie hodnotených po najslabšie:

    1. Parralel (2018) – 66 %
    2. Čiara (2017) – 65 %
    3. Nikdy nehovor nikdy (2023) – 55 %
    4. Smršť (2024) – 47 %
    5. Keď sa zhasne (2026) – 46 %
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme najlepší slovenský film s Milanom Ondríkom. Má hodnotenie 79 %

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac