Slováci spoznali súperov na MS 2027: Čaká nás mimoriadne náročná skupina. Zahráme si proti Švédsku aj Fínsku

Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim (14.-30. mája 2027) mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom i Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie MS Ukrajina.
Rozhodlo o tom postavenie v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktoré už nemohli ovplyvniť ani výsledky nedeľného súboja o bronz a finále tohtoročného šampionátu v Zürichu. Na čelo renkingu sa prvýkrát v histórii dostali usporiadatelia MS 2026 Švajčiari, ktorí sa tretíkrát za sebou prebojovali do finále.
Slovensko poskočilo v rebríčku IIHF
Druhá priečka patrila priebežne USA a tretia Kanade, ktorá mohla v prípade zisku bronzu ešte zámorského rivala preskočiť. Nič to však nemenilo na tom, že na seba tieto tímy narazia v B-skupine. Štvrté a piate miesto patrí Fínsku, resp. Švédsku, s ktorými budú hrať v jednej skupine aj ôsmi Slováci.
Rozdelenie tímov do skupín MS vychádza z aktuálneho rebríčka IIHF, ktorý zohľadňuje výsledky z uplynulých piatich významných turnajov (MS a ZOH), pričom najväčšiu váhu má práve končiaci sa svetový šampionát. Slováci na ňom obsadili 9. miesto, no aj vďaka štvrtej priečke zo ZOH 2026 v Miláne poskočili v rebríčku v porovnaní s vlaňajškom z desiatej pozície o dve miesta nahor. Rusko a Bielorusko majú zmrazené svoje pozície v renkingu od vojenskej invázie na Ukrajinu, odvtedy sú vyradené z turnajov IIHF.
Ako sa zostavujú skupiny
Skupiny sa zostavujú podľa dopredu stanoveného nasadzovacieho kľúča. V A-skupine figurujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny putujú tímy z pozícií 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15. Organizátor však má právo jeden tím vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáca reprezentácia.
A-skupina (Düsseldorf): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim): USA, Kanada, Česko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarskoporadie v rebríčku IIHF po MS 2026:
1. Švajčiarsko, 2. USA/Kanada, 3. USA/Kanada, 4. Fínsko, 5. Švédsko, 6. Česko, 7. Nemecko, 8. SLOVENSKO , 9. Lotyšsko, 10. Dánsko, 11. Nórsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Kazachstan, …, 17. Maďarsko, …, 19. Ukrajina
Nahlásiť chybu v článku