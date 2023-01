Ani nám. Všetci máme nejaké výdavky a niektorí aj dosť šťastia na to, aby sme si ich vyplatili hneď na začiatku mesiaca. Lenže, keď sa vám zbytok peňazí ocitne v rukách, len sotva z neho niečo ušetríte. Pôjdete s tamtým na pivo, s iným na kávu, potom zbadáte pekný sveter za dobrú cenu, o deň na to chce kamarát požičať a zrazu je koniec mesiaca, vy ste bez peňazí a opäť ste si nič neušetrili. Dáme vám však tip na jednoduchú výzvu, ktorá vám na konci roka prinesie príjemné prekvapenie v podobe našetrených peňazí.

Nedávno sme vás informovali o triku, vďaka ktorému môžete za pár mesiacov ušetriť až 6-tisíc eur. Ruku na srdce, nie každý má finančné možnosti sa do nej zapojiť. Teraz vám ukážeme jednoduchý spôsob, ktorý je dostupnejší pre oveľa viac ľudí.

52-týždňová výzva

LADbible spomína takzvanú 52-týždňovú výzvu, ktorá sa objavila na TikToku, no v skutočnosti už kolovala internetom aj pred pár rokmi. To však nič nemení na tom, že ak sa jej držíte, môže byť skutočne efektívna.

Ide o metódu, počas ktorej si odkladáte peniaze počas roka a ani si to nevšimnete. Prvý týždeň v roku si odložíte euro. Druhý týždeň dve eurá, tretí tri a tak ďalej. Jednoducho povedané, odložíte si peniaze podľa toho, koľký je týždeň v roku a za 52 týždňov takýmto spôsobom ušetríte ročne 1 378 eur.

Keď sa teda na konci roka spamätáte, začnete kupovať darčeky a pripravovať sa na Silvestra, uvedomíte si, že sa vám za rok podarilo našetriť peknú sumu, ktorou môžete urobiť radosť niekomu inému či sebe. Alebo len pokračovať ďalej v šetrení.

Ide to ešte jednoduchšie

Chceli by ste šetriť ešte efektívnejšie? Existuje aj takzvaná 365-dňová výzva. To znamená, že prvý deň v týždni si odložíte euro a posledný deň sedem. Koľký je deň v týždni, toľko peňazí si odložíte.

Dva spôsoby, ktorú skutočne fungujú

Za týždeň si takto dokážete odložiť 28 eur, ktoré by ste pravdepodobne investovali do zmieňovaného svetra. Ten nepotrebujete a jeho cena aj tak ešte klesne. Takýmto spôsobom si ušetríte na konci roka 1 456 eur. Nie je to síce ani o stovku viac ako pri prvej metóde, no rozhodne je efektívnejšia.

Ktorú si zvolíte, je však len vás, pretože samotný výsledok docielite oboma spôsobmi. Veľa šťastia.