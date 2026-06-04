Abstinujúci gambler: Jediná stávka ma obrala o 67-tisíc eur. Nič lepšie sa mi nestalo

gambler

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Patrick Foster je abstinujúci gambler, ktorý šíri osvetu o závislosti. Otvorene prehovoril o svojom boji s patologickým hráčstvom.

Prezradil aj, ako sa mu v rámci jedinej stávky podarilo prehrať desiatky tisíc eur. Napriek tomu tvrdí, že prehra obrovskej sumy peňazí bola tým najlepším, čo sa mu kedy mohlo prihodiť: „Bolo to pravdepodobne to jediné, čo ma donútilo prestať.“ 

Stávkovanie a iné druhy gamblerstva ovplyvňujú ľudský mozog podobne ako návyková droga. Rastislav Žemlička, riaditeľ sociorehabilitačnej starostlivosti Sanatória AT pre interez priblížil, že podobne ako pri iných nelátkových závislostiach, aj na gamblerstvo sa často nahliada menej pozorne. A že je bežné nebrať problém príliš vážne, kým závislosť nespôsobí aktívne ekonomické či iné dosahy.

„Niekedy to trvá roky, a ak sa z toho človek nedostane, môže sa ocitnúť v bezvýchodiskovej situácii, ktorá môže skončiť tragicky,“ varuje odborník v rozhovore.

Pre Fostera sa takouto bezvýchodiskovou situáciou stala práve stávka, pri ktorej prehral 58-tisíc libier (približne 67-tisíc eur). Ako spomína pre LADBible Stories, týkala sa konských dostihov.

Stavil na koňa a prehral 67-tisíc eur

Patrick Foster takto v roku 2018 na Cheltenham Gold Cup stavil sumu 58-tisíc libier na jedného koňa. Kôň však skončil druhý.

„Celý môj svet sa zrútil,“ priznal v rozhovore. Dodáva, že gamblerstvo v jeho očiach zostáva stále tabuizovanou témou, ktorú sprevádza veľká miera stigmy. Je však presvedčený, že patologické hráčstvo je v niektorých ohľadoch ešte zradnejšie než závislosť od alkoholu či drog: „Ľudia si stále v súvislosti s hazardom hovoria, že je to len hazard, prečo jednoducho neprestanem? Že som idiot. V skutočnosti je to však rovnaké ako závislosť od drog alebo alkoholu. Dopamín je veľmi silná droga.“

konské dostihy
Ilustračná foto: Pexels

Dopamín vo veľmi zjednodušenom zmysle funguje ako súčasť ľudského systému odmeny. Ak si dnes pôjdete zabehať, zvládnete náročnú skúšku alebo dosiahnete iný cieľ, mozog ho v procese aj po zavŕšení uvoľní a vy dostanete akúsi chemickú odmenu. Odrazu máte pocit zadosťučinenia. Cítite sa dobre, pretože ste niečo zvládli.

Hazardné hry sú pritom – podobne ako návykové látky – extrémnym spúšťačom dopamínu. Najviac sa ho uvoľňuje v momente očakávania a neistoty tesne pred výhrou alebo prehrou. Z toho dôvodu môže opakovaná účasť na hazarde spôsobiť rozvoj toho, čomu hovoríme patologické hráčstvo – a teda závislosť.

Ak sa mi podarí vyhrať, závislosť určite zmizne…

Foster priblížil, aký je podľa neho zásadný rozdiel medzi hazardom a látkovou závislosťou: „Myslím si, že ďalšia vec, ktorá sa hazardu týka, je zároveň jediná vec, ktorá ho odlišuje od iných závislostí. Ide o zvláštny mechanizmus – ako gambler máte pocit, že vašu závislosť vyrieši práve tá istá vec, ktorá ju pôvodne spôsobila.“

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