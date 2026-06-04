Hlavy hore, nad Slovenskom je dnes šanca na polárnu žiaru: Vieme, ako a kedy ju pozorovať

Polárna žiara nad Slovenskom

Foto: Facebook - Severe Weather Slovakia o.z. (DonP)

Roland Brožkovič
Podľa predpovedí nás čaká silná geomagnetická búrka.

Ak ste ešte nevideli polárnu žiaru, možno práve dnes je vaša šanca. Táto nádherná hra svetiel sa totiž možno opäť objaví nad našimi hlavami, a to už o pár hodín.

Hoci je polárna žiara na Slovensku stále veľmi výnimočná, z času na čas sa objaví aj u nás a vždy ide o veľkú udalosť. K jednej takej môže dôjsť práve dnes, informuje portál TNlive a odvoláva sa na Hvezdáreň v Partizánskom.

„Naša materská hviezda v posledných hodinách vôbec nespala. Aktívna oblasť v strede slnečného disku odpálila smerom k Zemi sériu mohutných výronov koronálnej hmoty (CME). Podľa oficiálnych predpovedí nás čaká silná geomagnetická búrka (stupeň G3). V preklade pre geomagnetické šírky Slovenska: máme reálnu šancu vidieť polárnu žiaru!“ píše hvezdáreň na sociálnej sieti.

Počasie bude otázne

Dopad prvej vlny solárnej plazmy sa očakáva už počas dnešného večera (4. júna) a počas noci na piatok má pretrvávať zvýšená aktivita. Hvezdáreň však prináša aj zlé správy, keďže počasie nemá byť práve ideálne. „Ak sa však medzi mrakmi vytvoria diery alebo budeme mať šťastie na prechodné vyjasnenie, rozhodne sa oplatí pozrieť na oblohu.“

Ako teda pozorovať polárnu žiaru? Odborníci hovoria o troch jasných krokoch. Základom je nájsť tmu. „Vyberte sa mimo mesta, ideálne na vyvýšené miesto s čistým a tmavým výhľadom na severný horizont (nesmú tam svietiť žiadne svetlá z mesta).“

Po druhé, musíme vedieť, čo očakávať. „Pri sile G3 málokedy vidíme divadlo priamo nad hlavami. Voľným okom hľadajte nízko nad severným obzorom netypický svetlejší závoj alebo jemný červenkastý/zelenkastý nádych,“ píše hvezdáreň. Tretím krokom je preto zobrať si fotoaparát alebo aspoň dobrý mobil. Naše oči sú v tme farboslepé, no moderné smartfóny v nočnom režime dokážu žiaru zachytiť omnoho skôr a výraznejšie než ľudské oko.

Hvezdáreň však zároveň krotí priveľké očakávania. „Treba však zdôrazniť, že aktuálne nie je ešte 100% isté, že geomagnetická búrka bude dostatočne silná na polárnu žiaru takto južne,“ dodáva.

Posledná pred pol rokom

Posledná polárna žiara sa nad Slovenskom objavila začiatkom roka. Cez noc vtedy vznikli desiatky neuveriteľných fotografií. Pozorovanie žiary vtedy umožnila silná geomagnetická búrka, ktorú americký Národný úrad pre oceán a atmosféru zaradil do druhej najsilnejšej kategórie G4. Búrka takejto sily môže ovplyvniť funkčnosť satelitov a narušiť systémy GPS.

Polárna žiara nad Slovenskom
Polárna žiara z januára 2026. Foto: Facebook – Severe Weather Slovakia o.z. (Marek Mihalčin)

Podľa astronomickej platformy Spaceweather vietor zo Slnka vtedy prekonal vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou len za približne 25 hodín. Za normálnych okolností túto vzdialenosť prekoná za tri až štyri dni. Polárnu žiaru bolo možné sledovať aj zo Švajčiarska, z Ukrajiny, Nemecka, Kanady a zo severnej časti Spojených štátov.

Polárna žiara na Zemi vzniká, keď sa energeticky nabité častice zo Slnka dostanú k Zemi vo forme slnečného vetra a narážajú do molekúl plynov v horných vrstvách atmosféry. Deje sa to vo výške 80 až 250 kilometrov nad zemským povrchom najčastejšie v okolí severného a južného polárneho kruhu. Pri intenzívnej slnečnej aktivite sa rozšíri aj do stredných zemepisných šírok.

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