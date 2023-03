Monika z Priateľov prezradila, ktoré plastické operácie najviac ľutuje. Tento zákrok by najradšej vrátila späť

Plastické operácie či rôzne skrášľovacie zákroky patria nielen medzi ženami, ale v dnešnej dobe aj medzi mužmi, medzi populárne. No kým niektorí sa rozhodnú len pre decentné vpichnutie botoxu tu a tam, niektorí ľudia na to idú drastickejšie a vďaka plastikám sa doslova menia na nepoznanie. Samozrejme, niekedy to človeku pomôže, no existujú prípady, kedy pacient to, že sa dal skrášliť, časom oľutuje. Podobne je na tom aj táto známa herečka.

V čase vysielania sitkomu Priatelia (Friends) bola Courteney Cox podľa mnohých fanúšikov jednou z najkrajších žien Hollywoodu. Aj ona ale túžila byť navonok krásna a mladá čo najdlhšie to išlo. Tým, že sa zverila do rúk odborníkov a plastických chirurgov sa nikdy netajila. A rovnako sa neskôr ani netajila tým, že to časom oľutovala. Najnovšie v podcaste prezradila, ktorú časť tela ľutuje, že si dala plasticky vylepšiť, píše web Unilad.

Zmenená na nepoznanie

Už veru nevyzerá ako kedysi, čo si všimli mnohí fanúšikovia Priateľov najmä pred časom, keď sa na obrazovkách HBO a jeho streamovacích služieb objavil špeciál Priatelia: Zase spolu (Friends Reunion Special). Tam si totiž uvedomili, že zo starej Courteney zostalo už len veľmi málo. Milovníci hororovej série Vreskot (Scream), ktorej šiesty diel si aktuálne môžete pozrieť v kinách, zas v komentároch na filmových weboch vtipkujú o tom, že práve táto séria veľmi dôveryhodne ilustruje, ako sa Cox s plastickými operáciami popálila.

Courtney v tejto hororovej sérii stvárňuje postavu reportérky Gale Weathers a práve v jednotlivých dieloch si môžete všimnúť, ako sa herečka menila. A rozhodne to nebolo k lepšiemu a, žiaľ, ani krajšiemu. Mnohí diváci poznamenali, že jej tvár je dokonca desivejšia ako maska vraha, pred ktorým Cox vo filme uteká. Niekoľko záberov z novinky Vreskot 6 (Scream VI) si môžete pozrieť vo videu nižšie a názor si utvoriť vlastný.

Plastiky už niekoľkokrát oľutovala

Samozrejme, svoje rozhodnutie dať sa skrášliť už herečka niekoľkokrát oľutovala. A nedávno prezradila aj to, zákrok na ktorej časti tela ľutuje najviac.

Hostkou bola v podcastovej beauty šou Gloss Angeles a jej hostiteľkám – Kirbie Johnsonovej a Sare Tanovej povedala, že najviac ľutuje to, že si dala vyplniť rôzne časti tváre, najmä líca.

„Myslieť si, že starnem, keď som bola naozaj mladá, to bola naozaj blbosť, strata času. Je to domino efekt, je to akoby ste si neuvedomili, že vyzeráte trochu inak, takže potom robíte stále viac, pretože pre seba vyzeráte normálne,“ uviedla herečka v podcaste.

„Pozeráte sa do zrkadla a hovoríte si, „Och, to vyzerá dobre“ a neuvedomujete si, ako to pôsobí na ostatných ľudí a potom si dávate robiť príliš veľa výplní,“ dodala. Samozrejme, ako priznala, našťastie si uvedomila, že to bolo hlúpe rozhodnutie a výplne si dala napokon odstrániť.

Našťastie to mohla zvrátiť

„Vďakabohu, sú odstrániteľné a naozaj som nimi veľa pokazila, no bolo možné väčšiu z toho zvrátiť, takže dnes už len vypadám staršie,“ dodala.

Ako ďalej priznala, pri pohľade na staré fotografie z doby, kedy si neustále dávala vylepšovať tvár, nemôže uveriť, že bola taká hlúpa. Svoje rozhodnutie preto ľutuje.

