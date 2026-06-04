Slovákov vystrašili zvláštne čierne bodky na kúpaliskách: Neľakajte sa. Odborníci vysvetľujú, o čo ide

Ľudia sa kúpu v prírodnom kúpalisku.

Foto: Facebook - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. / TASR - Pavol Zachar (Fotografia vpravo je ilustračná)

Roland Brožkovič
Martin Cucík
Ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo.

Mnohých ľudí môže vystrašiť čierny povlak alebo čierne bodky na hladine niektorých prírodných kúpalísk, no podľa odborníkov v tomto prípade nie je dôvod na obavy. Ich vyjadrenie prichádza v čase prvých tohtoročných horúčav na našom území.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zaznamenal na niektorých vodných plochách v Bratislavskom kraji výskyt Stentora amethystinus alebo tzv. nálevníka. Pozorovať ho možno ako čierne bodky, ktoré však podľa úradu nepredstavujú zdravotné riziko. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.

Len estetický problém

„V predsezónnych výsledkoch z laboratórnych analýz kvality vody bol v biologických ukazovateľoch zistený výskyt tzv. čiernych bodiek na prírodných vodných plochách Vajnorské jazero a Nové Košariská,“ ozrejmil RÚVZ.

Priblížil, že ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo, a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným okom viditeľný. Na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry ako napríklad sadze popadané do vody. „Jeho prítomnosť vo vode nie je zdravotne významná, avšak pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami,“ dodal úrad.

Úrad verejného zdravotníctva každý rok monitoruje desiatky umelých aj prírodných kúpalísk na Slovensku a počas leta každý týždeň prináša aktualizovaný prehľad vôd určených na kúpanie. Ak sa v ňom niektoré z miest, kam sa chcete vybrať, nenachádza, nezabúdajte, že kúpanie je na vaše vlastné riziko.

Vylepšený Draždiak

Keď sme pri bratislavských kúpaliskách, v našom poslednom článku sme vás informovali o tom, že na Veľkom Draždiaku ďalšie vylepšenia, ktoré majú ešte viac zatraktívniť obľúbenú letnú lokalitu. Obľúbená vodná plocha a jej okolie prechádzajú postupnou obnovou a rozširovaním služieb.

Najväčšou novinkou má byť bezplatný nafukovací vodný park, ktorý bude počas letných prázdnin umiestnený na hladine Draždiaka zo strany pri Športovej hale. Atrakcia s kapacitou približne 130 osôb bude prístupná verejnosti bez vstupného.

Nový vodný park bude mať rozmery približne 50 × 32 metrov a ponúkne rôzne zábavné prvky – šmykľavky, lezecké steny, trampolínu aj prekážkové dráhy. Konštrukcia bude ukotvená v hĺbke približne troch metrov a prístup k nej povedie cez nové drevené mólo.

Ľudia sa kúpu v prírodnom kúpalisku.
Ilustračná foto: TASR – Pavol Zachar

Mestská časť v tejto súvislosti avizuje aj plánovaný nákup pozemkov od Lesov SR v hodnote približne troch miliónov eur. Ide o územia pod vodnou plochou, v okolí brehov, pod komunikáciami aj pri priľahlom lesíku, čo má umožniť ďalšiu revitalizáciu celého areálu a zlepšenie jeho vybavenosti.

Vlani sme na Draždiaku otestovali nafukovací zorba valec, ktorý sa u detí stretol s veľmi pozitívnou odozvou a jeden valec bol pri takom záujme naozaj málo. Rozhodli sme sa preto ponuku vodných atrakcií rozšíriť nielen pre malých, ale aj pre dospelých,“ vyjadril sa starosta Petržalky Ján Hrčka.

Kúpaliská zadarmo

Investícia do atrakcie presiahne 180 000 eur. Podľa aktuálnych plánov by mal byť vodný park otvorený pre verejnosť na konci júna alebo začiatkom júla. Vstup bude organizovaný tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a regulovaná kapacita. Presné pravidlá prevádzky má mestská časť zverejniť v najbližšom období na oficiálnom webe.

Zoznam očarujúcich prírodných kúpalísk, kde nemusíte platiť, si môžete pozrieť v našom ďalšom článku. Zamerali sme sa na celé Slovensko, od západu po východ. Poradie je čisto náhodné. Na západe sú azda najznámejšie Zlaté piesky v Bratislave a Slnečné jazerá v Senci. Za zmienku však určite stoja aj menej známe jazerá ako Vajnorské a Šulianske jazero.

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