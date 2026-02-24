Nový film za necelé dva týždne zarobil neuveriteľných 130 miliónov. Elordi priznal, že ho zaujali intímne scény

Búrlivé výšiny sa okamžite stali hitom. Sprevádza ich však čoraz viac kontroverzií. Diváci dokonca diskutujú o tom, či medzi hlavnými predstaviteľmi nevznikol skutočný románik.
Pred necelými dvoma týždňami dorazil na strieborné plátno jeden z najočakávanejších filmov tohto roka – Búrlivé výšiny (Wuthering Heights) a jeho tržby sa už stihli vyšplhať na neuveriteľných 130 miliónov eur. Darí sa mu aj v slovenských kinách, kde okamžite obsadil prvú priečku najnavštevovanejších titulov. Videlo ho už viac ako 42-tisíc divákov a tržby dosiahli takmer 354-tisíc eur.
Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili slušné hodnotenie – 69 %, na Rotten Tomatoes o čosi viac – 77 % a na IMDb 6.3/10.
Sprevádzajú ho kontroverzie
Modernú verziu slávneho historického románu podľa knihy s rovnomenným názvom od Emily Brontëovej však sprevádza množstvo kontroverzií. Diváci ho označujú za „soft porno“ či pokračovanie 50 odtieňov sivej a podľa filmového kritika je určený „tiktokovej generácii“.
Diváci tvrdia, že vzájomná náklonnosť Robbie a Elordiho je len marketing
Pozornosť divákov upútalo aj správanie hlavných predstaviteľov, Margot Robbie a Jacoba Elordiho, ktorí počas promo turné opakovane naznačovali mimoriadne blízky vzťah.
Hlavní herci totiž v rozhovoroch aj na verejných podujatiach používali vyjadrenia, ktoré prirodzene vyvolali otázku, či ide o autentickú chémiu, alebo o premyslenú PR stratégiu, ktorá má podporiť záujem o film. Do diskusie vstupuje aj fakt, že manžel Robbie, Tom Ackerley, patrí medzi producentov filmu, čo podľa niektorých naznačuje, že nejde o skutočný románik, ale o marketing.
Elordi však priznal, že bol svojou hereckou partnerkou očarený a dokonca hovoril aj o „vzájomnej posadnutosti“. Robbie zas prezradila, že Elordi jej údajne na Valentína zaplnil izbu ružami ako gesto v duchu postavy Heathcliffa. Verejnosť zaujali aj prstene s citátom z literárnej predlohy, ktoré si mali navzájom darovať. Na červenom koberci však Elordi pri otázke o tomto geste pôsobil zaskočeným dojmom, čo ešte viac podnietilo špekulácie.
Jacob Elordi zároveň nedávno prezradil, že natáčanie intímnych scén ho zaujalo, pretože boli „supertechnické“. Každá scéna vraj musela byť choreograficky zrežírovaná.
