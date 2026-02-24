Nový film za necelé dva týždne zarobil neuveriteľných 130 miliónov. Elordi priznal, že ho zaujali intímne scény

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Skutočná vášeň, alebo marketingový ťah?

Búrlivé výšiny sa okamžite stali hitom. Sprevádza ich však čoraz viac kontroverzií. Diváci dokonca diskutujú o tom, či medzi hlavnými predstaviteľmi nevznikol skutočný románik. 

Pred necelými dvoma týždňami dorazil na strieborné plátno jeden z najočakávanejších filmov tohto roka – Búrlivé výšiny (Wuthering Heights) a jeho tržby sa už stihli vyšplhať na neuveriteľných 130 miliónov eur. Darí sa mu aj v slovenských kinách, kde okamžite obsadil prvú priečku najnavštevovanejších titulov. Videlo ho už viac ako 42-tisíc divákov a tržby dosiahli takmer 354-tisíc eur.

Viac z témy Zo zákulisia filmov:
1.
Po dvoch dekádach sa konečne dočkáme: Film, na ktorom sme vyrastali, opäť ožije
2.
Po dvoch dekádach konečne uvidíme pokračovanie obľúbenej romantickej komédie. Nové zábery vás dostanú
3.
Jack Sparrow bol najhorší pirát, lebo spravil niečo, o čom neviete. Budete ho mať ešte radšej
Zobraziť všetky články (36)

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili slušné hodnotenie – 69 %, na Rotten Tomatoes o čosi viac – 77 % a na IMDb 6.3/10.

Sprevádzajú ho kontroverzie

Modernú verziu slávneho historického románu podľa knihy s rovnomenným názvom od Emily Brontëovej však sprevádza množstvo kontroverzií. Diváci ho označujú za „soft porno“ či pokračovanie 50 odtieňov sivej a podľa filmového kritika je určený „tiktokovej generácii“.

Foto: MovieStillsDB

Diváci tvrdia, že vzájomná náklonnosť Robbie a Elordiho je len marketing

Pozornosť divákov upútalo aj správanie hlavných predstaviteľov, Margot Robbie a Jacoba Elordiho, ktorí počas promo turné opakovane naznačovali mimoriadne blízky vzťah.

Hlavní herci totiž v rozhovoroch aj na verejných podujatiach používali vyjadrenia, ktoré prirodzene vyvolali otázku, či ide o autentickú chémiu, alebo o premyslenú PR stratégiu, ktorá má podporiť záujem o film. Do diskusie vstupuje aj fakt, že manžel Robbie, Tom Ackerley, patrí medzi producentov filmu, čo podľa niektorých naznačuje, že nejde o skutočný románik, ale o marketing.

Elordi však priznal, že bol svojou hereckou partnerkou očarený a dokonca hovoril aj o „vzájomnej posadnutosti“. Robbie zas prezradila, že Elordi jej údajne na Valentína zaplnil izbu ružami ako gesto v duchu postavy Heathcliffa. Verejnosť zaujali aj prstene s citátom z literárnej predlohy, ktoré si mali navzájom darovať. Na červenom koberci však Elordi pri otázke o tomto geste pôsobil zaskočeným dojmom, čo ešte viac podnietilo špekulácie.

Foto: SITA/AP

Jacob Elordi zároveň nedávno prezradil, že natáčanie intímnych scén ho zaujalo, pretože boli „supertechnické“. Každá scéna vraj musela byť choreograficky zrežírovaná.

Kontroverzný filmový hit sme videli aj my. Zaujala nás najmä vizuálna stránka a kostýmy, ale sklamala nás postava Heathcliffa. No herecké výkony boli skvelé a vzájomná chémia hlavných postáv bola skutočne presvedčivá.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Umiestnil sa v rebríčku najlepších filmov. Vráti vás do detských čias. Novú českú snímku si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac