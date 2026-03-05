Filmový kritik odporúča: Český seriál o sériovom vrahovi vás pohltí. Chvália ho aj diváci

Máte radi českú produkciu? Kedy naposledy ste videli skutočne dobrý seriál? Čo tak dať šancu českému seriálu z kriminálneho prostredia?
Český seriál vás pohltí
Expert odporúča český seriál Metóda Markovič: Straka, ktorý nájdete na Voyo. „Veľmi solídna česká produkcia o spartakiádnom vrahovi Jirkovi Strakovi. Šesťdielny seriál pokrýva jeho civilné i rodinné zázemie, momenty vrážd, ale najmä vyšetrovanie Jiřího Markoviča, ktorý sa snaží mladému vrahovi vojsť pod kožu, hoci paralelne rieši aj domáce problémy a politické tlaky. V porovnaní s prvou sériou ide o trošku iné spracovanie, ale to je dané aj pozadím a jednotlivými postupmi prípadu,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.
Medzi divákmi je obľúbený
Miniséria Metóda Markovič: Straka vás prenesie do roku 1985, keď komunistická strana pripravuje najmasovejšie športové podujatie svojej doby – spartakiádu. Praha sa má onedlho zaplniť mladými ženami a mužmi z celého Československa. Lenže mesto nie je bezpečné, v uliciach totiž vyčíňa nevyspytateľný sériový vrah.
Seriál medzi divákmi zožal úspech, na filmovom portáli ČSFD mu svieti výborné hodnotenie – až 80 %. Diváci tvrdia, že ide o skutočne kvalitný seriál.
