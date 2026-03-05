Filmový kritik odporúča: Český seriál o sériovom vrahovi vás pohltí. Chvália ho aj diváci

Foto: archív Markíza

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Odborník vám odporúča pozrieť si český krimiseriál.

Máte radi českú produkciu? Kedy naposledy ste videli skutočne dobrý seriál? Čo tak dať šancu českému seriálu z kriminálneho prostredia?

Filmový kritik Michal Korec nedávno odporučil tri skvelé filmy, jeden slovenský a dvojicu oscarových nominácií – aké, dozviete sa na tomto odkaze. Tentoraz vám však ponúkne tip na výborný seriál, ktorý ho zaujal a odporúča pozrieť si ho každému. A čo je na tom najlepšie, môžete ho sledovať z pohodlia vašej obývačky, pretože ho nájdete na obľúbenej streamovacej platforme.

Český seriál vás pohltí

Expert odporúča český seriál Metóda Markovič: Straka, ktorý nájdete na Voyo. „Veľmi solídna česká produkcia o spartakiádnom vrahovi Jirkovi Strakovi. Šesťdielny seriál pokrýva jeho civilné i rodinné zázemie, momenty vrážd, ale najmä vyšetrovanie Jiřího Markoviča, ktorý sa snaží mladému vrahovi vojsť pod kožu, hoci paralelne rieši aj domáce problémy a politické tlaky. V porovnaní s prvou sériou ide o trošku iné spracovanie, ale to je dané aj pozadím a jednotlivými postupmi prípadu,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Televízia Doma prichádza s romantickým hitom od tvorcu Sexu v meste. Príjemná oddychovka vás pobaví
2.
Sexi hokejisti sa môžu vrátiť ešte skôr: Tvorcovia seriálu, ktorý diváci pozerajú dookola, prezradili plány
3.
Pozrite si poriadne napínavý seriál, ktorý si zamiloval celý svet. Úplne ste ho prehliadli
Zobraziť všetky články (186)

Medzi divákmi je obľúbený

Miniséria Metóda Markovič: Straka vás prenesie do roku 1985, keď komunistická strana pripravuje najmasovejšie športové podujatie svojej doby – spartakiádu. Praha sa má onedlho zaplniť mladými ženami a mužmi z celého Československa. Lenže mesto nie je bezpečné, v uliciach totiž vyčíňa nevyspytateľný sériový vrah.

Seriál medzi divákmi zožal úspech, na filmovom portáli ČSFD mu svieti výborné hodnotenie – až 80 %. Diváci tvrdia, že ide o skutočne kvalitný seriál.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová česká komédia získala skutočne dobré hodnotenie. Diváci oceňujú humor, ktorý nie je prvoplánový

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac