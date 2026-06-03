Ministerstvo si posvieti na slovenské domácnosti: Budete musieť podpísať vyhlásenie, inak nebudete mať energie

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák/TASR- Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Cieľom zmien je podľa ministerstva najmä obmedziť zneužívanie taríf.

Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Zákon v stredu podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Cieľom zmien je podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR najmä obmedziť zneužívanie taríf určených pre domácnosti v prípadoch, keď odberatelia energie nevyužívajú elektrinu alebo plyn na vlastnú spotrebu. Rezort hospodárstva zároveň navrhuje upraviť regulačné nástroje tak, aby štát vedel pružnejšie reagovať na vývoj cien energií a ich vplyv na rôzne skupiny odberateľov.

„Spravodlivejšie nastavenie systému“

Po novom budú musieť odberatelia pri uzatváraní zmluvy povinne predložiť vyhlásenie, že energiu odoberajú ako domácnosť a nevyužívajú ju na podnikanie. Tento údaj sa stane aj povinnou súčasťou zmlúv o dodávke elektriny a plynu.

Zmeny sa majú dotknúť aj dodávateľov energií. Novela zavádza jasnejšie pravidlá pre prideľovanie sadzieb jednotlivým skupinám odberateľov. Ak dodávateľ pridelí sadzbu pre domácnosť v rozpore s pravidlami a bude o tom vedieť, pôjde o správny delikt v rámci porušenia cenovej regulácie.

Podľa ministerstva majú opatrenia prispieť k spravodlivejšiemu nastaveniu systému a zabezpečiť, aby zvýhodnené ceny energií využívali skutočne len domácnosti. Spolu so zákonom o energetike sa novelizujú aj zákony o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov, o tepelnej energetike a regulácii v sieťových odvetviach.

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