Sevastopoľ je bez prúdu, elektrárne hlásia explózie: Ukrajinci pri masívnom útoku “vypli” Krym

Ukrajinci v posledných týždňoch zintenzívnili útoky hlboko na území Ruska. Okrem toho, že sa im podaril úder na Moskvu, osobitne sa venujú aj ďalšej oblasti, a to Krymu. Počet obetí sa na oboch stranách zvyšuje, mierové rokovania sú na mŕtvom bode.
Podľa webu CNN Prima NEWS, ktorý prebral informácie z čtk, je Sevastopoľ bez elektrickej energie. Toto mesto je najväčším mestom na anektovanom ukrajinskom poloostrove Krym. Výpadky prúdu nastali po explóziách, zasiahnuté boli tepelné elektrárne v meste Simferopol.
V Sevastopole niekoľkokrát zasiahli hlavnú elektrickú rozvodňu, preto je celé mesto bez elektrického prúdu, píše Kyjiv Independent.
Aj v noci z pondelka na utorok 23. júna pokračovali ukrajinské drony v útokoch na ciele na anektovanom Kryme. Podľa telegramového kanála Supernova+ bola zasiahnutá veľká elektrická rozvodňa Nasosnaja-2 v okrese Sovietsk na východe polostrova.
⚡️ The moment Ukraine’s Special Operations Forces eliminated the railway bridge over the North Crimean Canal
Crimea is looking a little more like an island every day🤌 pic.twitter.com/fQcGMAcHqk
— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026
Ruské ministerstvo obrany v utorkovej správe uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila a zničila počas uplynulej noci nad ruskými regiónmi a Čiernym a Azovským morom 143 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Podľa telegramového kanála Krymský vietor sa ráno okolo 2.00 h ozval „silný výbuch“ a informoval o požiari v blízkosti elektrickej rozvodne pre čerpaciu stanicu severne od obce Nikolaevka. Výpadky prúdu následne hlásili okresy Jevpatoria, Krasnoperekopský, Sakský, Džankojský a Krasnogvardejský.
Ukrajina zameriava v posledných mesiacoch čoraz viac svoje útoky na ruský ropný priemysel. Obyvatelia Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, si kvôli nedostatku benzínu a nafty už niekoľko dní nemôžu natankovať palivo do nádrží svojich áut.
Rusko pokračovalo v útokoch
Najnovšie ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej päť obetí. V utorok večer o tom informovali regionálni predstavitelia na platforme Telegram, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra. V susednej Záporožskej oblasti si útok kĺzavou bombou vyžiadal život jednej ženy a zranil ďalších dvoch ľudí, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.
V meste Cherson na juhu Ukrajiny zahynul jeden muž pri ruskom delostreleckom ostreľovaní, informoval gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Agentúra DPA upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne overiť.
Medzi obeťami bolo šesť civilistov v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá hraničí s frontovou líniou, uviedli miestne úrady. V meste Kryvyj Rih, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, „zahynuli dvaja muži vo veku 25 a 34 rokov a 54-ročná žena,“ informoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.
Rusko obviňuje Spojené štáty
Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po tom, ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.
„Pokiaľ ide o Spojené štáty, podľa ich krokov sa zdá, že sa vzdávajú akýchkoľvek nárokov na úlohu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa vydávajú cestou zvyšovania sankčného tlaku na Rusko,“ povedal Lavrov na stretnutí so zahraničnými diplomatmi v Moskve.
Šéf ruskej diplomacie zároveň obvinil európske krajiny z ďalšej eskalácie konfliktu. „Európa sa poskytovaním vojenskej podpory Ukrajine opäť stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ vyhlásil.
Lídri skupiny G7 sa začiatkom júna na samite vo Francúzsku dohodli na posilnení dodávok systémov protivzdušnej obrany Ukrajine a na sprísnení sankcií zameraných najmä na príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa po návrate do Bieleho domu pokračovala v snahe sprostredkovať rokovania medzi Moskvou a Kyjevom. Mierový proces však zostáva bez výraznejšieho pokroku. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častí Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje, zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu.
Moskva a Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnili svoje útoky, zatiaľ čo rozhovory o ukončení najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, vedené pod taktovkou USA, zostávajú fakticky zmrazené, pripomína AFP.
Rusko počas svojej invázie, ktorá trvá už piaty rok, útočí na Ukrajinu vzdušnými údermi za pomoci dronov a rakiet takmer denne. Ukrajina takisto zintenzívnila vlastné útoky a pravidelne zasahuje sklady ropy a rafinérie v Rusku, ktoré podľa Kyjeva slúžia na financovanie vojny.
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