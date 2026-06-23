Prichádza veľký návrat Vyšehradskej štvorky? Fico aj Tusk sa zhodli, chcú väčšie slovo v Európe

Stretnutie lídrov krajín V4

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Po rokovaní krajín Vyšehradskej štvorky sa zdá, že spolupráca môže byť obnovená.

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. V utorok to v maďarskom Gödöllő uviedol predseda vlády SR Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Fico za slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Boli sme veľmi silní. Chceme byť opäť veľmi silní. Štyri krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu,“ povedal slovenský premiér, podľa ktorého ročné slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, prichádza v náročných časoch.

Robert Fico, Janez Jansa, Andrej Babiš a Bart De Wever počas samitu
Foto: SITA/AP

Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta.
Za celú V4 chcem povedať, že nechceme byť len objektom rozhodnutí. Chceme byť spolutvorcami týchto rozhodnutí,“ podčiarkol Fico.

Tusk to vidí rovnako

Poľský premiér Donald Tusk po stretnutí vyhlásil, že V4 môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom.

Naše krajiny, stredná a východná Európa s našimi skúsenosťami, našou zložitou históriou a našimi úspechmi, nemusia stáť bokom od hlavného prúdu v Európe, nemusia sa stavať proti Európe vždy, keď sa nám nie všetko páči, ale ak budeme spolu, môžeme udávať tón v Európe,“ vyhlásil Tusk.

Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce. Pripomenul, že v minulosti bola skupina podľa neho schopná výrazne ovplyvňovať rozhodovanie v Európskej únii, keď jej členovia postupovali koordinovane a na základe vzájomnej dôvery.

Robert Fico a Donald Tusk
Premiéri oboch krajín, Robert Fico a Donald Tusk. Foto: SITA/AP

Tusk zdôraznil, že Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko majú spoločné záujmy v oblastiach energetiky, migrácie, poľnohospodárstva, politiky súdržnosti či emisnej politiky. Podľa jeho slov sú tieto spoločné záujmy silnejšie než rozdiely, ktoré medzi jednotlivými vládami existujú.

Ak budeme vždy chápať, že bez ohľadu na občasné politické konflikty je to, čo nás spája, silnejšie než to, čo nás rozdeľuje, Európa nás začne počúvať,“ povedal Tusk. Dodal, že V4 môže byť opäť dôležitým hlasom krajín strednej a východnej Európy pri rokovaniach s najväčšími členskými štátmi Európskej únie.

Nevidím dôvod, prečo by V4 nemohla byť opäť majákom pre všetkých, ktorí v konfrontácii s Nemeckom, Francúzskom alebo bruselskou byrokraciou samostatne nemajú šancu,“ vyhlásil poľský premiér.

Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.

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