Seniorov čakajú v roku 2027 viaceré zmeny: Od januára sa zvýši dôležitá suma, dôchodky porastú

Rok 2027 bude pre seniorov štedrý, avšak nie úplne tak, ako sú zvyknutí. Nepôjde totiž o to, že by sa im dôchodky zvyšovali o vysoké percentá, ale prichádza viacero zmien, ktoré im pomôžu inak.
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V roku 2027 čakajú seniorov viaceré prilepšenia, ale tiež nové pravidlá a zmeny platné od 1. januára 2027. Napríklad od tohto dátumu budú platiť sumy minimálnych dôchodkov uvedených v novej tabuľke Sociálnej poisťovne. Čo sa v budúcom roku naopak nezmení, sú sumy 13. dôchodkov, ktoré sú stále zmrazené, a tiež systém rodičovských dôchodkov, ktorý je stále určený ako asignácia dane.
Predpokladané percento valorizácie
Pred dvoma mesiacmi sme vás informovali o prvých odhadoch zvyšovania dôchodkov. Každoročná valorizácia je totiž naviazaná na dáta, ktoré sa dajú sledovať počas celého roka. Začiatkom júla boli zverejnené údaje od januára do mája, teda za približne polovicu rozhodujúceho obdobia, a zdalo sa, že seniori smerujú k rovnakému percentu valorizácie ako tento rok. Nakoniec to však môže byť inak.
Prvotne sa zdalo, že si seniori v januári prilepšia o 3,7 % rovnako ako tento rok. Dnes už však poznáme údaje za prvých sedem mesiacov, keďže Štatistický úrad SR zverejnil výšku dôchodcovskej inflácie aj za júl tohto roka. Rast cien pre seniorov bol v júli na úrovni 3,2 %, čím sa sedemmesačný priemer dostal na 3,5 %. Práve o toto percento by sa od nového roka mohli zdvihnúť dôchodky na Slovensku, ak sa situácia výraznejšie nezmení. Presnú sumu zvyšovania spoznáme v októbri, keď štatistiky ukážu vývoj za prvých deväť mesiacov.
Prilepšenie pre rodičov
V novom roku si prilepšia aj rodičia, ktorí vychovali deti a časť života strávili starostlivosťou o dieťa namiesto chodenia do práce, čím sa im znížil v daných obdobiach príjem. Od 1. januára 2027 začne Sociálna poisťovňa odosielať prvé písomné rozhodnutia o prepočte dôchodkov podľa novej, spravodlivejšej legislatívy. Novým spôsobom sa začnú určovať aj sumy novopriznaných dôchodkov a do praxe sa naplno premietnu všetky legislatívne zmeny vrátane ochranného pravidla, ktoré zabezpečí, že obdobie starostlivosti o dieťa nebude mať negatívny vplyv na výslednú sumu.
Kľúčovou zmenou v roku 2027 bude tiež prepočítavanie dôchodkov priznaných počas prechodného roka 2026. Keďže Sociálna poisťovňa v roku 2026 ešte určovala dôchodky „po starom“ a prispôsobovala svoje informačné systémy, v roku 2027 tieto prípady otvorí a prepočíta ich nanovo. Dotknutí poberatelia sa však nemusia obávať zložitej byrokracie. Celý proces prebieha automaticky z úradnej povinnosti, takže o prepočet nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.
Čo sa týka konkrétnych súm, ako sme vás informovali v článku, po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.
Zvýšenie odvodovej úľavy
Od 1. januára tiež dochádza k zmene pri odvodovej úľave. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od roku 2027 zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Z toho benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici – tzv. dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke.
Ako funguje odvodová úľava
Ako dôchodca pracujúci na dohodu si môžete uplatniť odvodovú úľavu (výnimku). Uplatnenie výnimky znamená, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to:
- vôbec, ak váš príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 300 eur alebo,
- v zníženom rozsahu, ak váš mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 300 eur. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platíte len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 300 eur.
Ak máte ako dôchodca uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd budete platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.
Uplatniť si odvodovú úľavu môžete v prípade, že poberáte penziu (starobnú, predčasnú starobnú, invalidnú, invalidnú výsluhovú alebo výsluhovú po dosiahnutí dôchodkového veku) a popri nej pracujete na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Rovnaké pravidlá platia, aj keď pracujete na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.
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